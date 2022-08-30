В Испании во время раскопок обнаружили огромный каменный пенис, высеченный в древнеримской башне

Во время раскопок в испанской провинции Кордова археологи обнаружили огромный каменный пенис, высеченный в стене древнего сооружения. Об этом сообщает газета El País.

Фаллос имеет длину около 45 сантиметров, а ширину — 15 сантиметров в районе ствола полового органа и 25 сантиметров в области яичек. Это самый большой барельеф мужского полового органа, обнаруженный в данном районе раскопок, — местечке Эль-Игерон, где сперва находилось иберийское, а затем римское поселение. Ученым еще предстоит выяснить, находили ли исследователи раньше нечто подобное.

Профессор археологии Андрес Мария Адроэр-Ору из Гранадского университета, который руководит раскопками, так описывает судьбу здания: оно было построено на вершине более раннего иберийского поселения, которое возникло здесь около V века до нашей эры.

В районе обнаруженного каменного пениса во времена иберов находилась вилла, дом или другое монументальное здание, функция которого неизвестна. Когда провинцию завоевали римляне, они разрушили город и воздвигли на его остатках укрепленное поселение. Таким же образом и появилось сооружение размером 20 на 17 метров с каменным фаллосом.

«Сегодня мы нашли артефакт, который быстро стал центром наших раскопок. Это фаллический барельеф на одном из тесаных камней, образующих северо-восточный угол римской башни. Такие типы изображений были достаточно распространены в то время, несмотря на существующие сегодня представления», — прокомментировали в фейсбуке* Исторического музея в Нуэва-Картее, который вместе с Гранадским университетом проводит раскопки.

El País поясняет, что фаллические изображения и амулеты были распространены в Древнем Риме. Они считались символом удачи и вестниками благих предзнаменований. В религии они ассоциировались с плодородием. У древних римлян был даже фаллический бог — Фасцинус, к которому обращались для защиты от сглаза и излечения болезней.

Укрепление с каменным пенисом было заброшено римлянами в I веке нашей эры. Затем его перестроили и использовали арабы, завоевавшие Испанию. Во второй раз сооружение было покинуто в XIII столетии, после того как мусульмане были изгнаны из Кордовы.

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