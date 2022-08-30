S7 первая в России разрешила бортпроводникам иметь татуировки и разноцветные волосы

S7 стала первой авиакомпанией в России, которая разрешила своим бортпроводникам иметь татуировки на открытых местах и красить волосы в яркие цвета. Об этом сообщает ТАСС.

«S7 Airlines приветствует свободу самовыражения и снимает ограничения на татуировки, яркий цвет волос и другие элементы стиля, не имеющие отношения к безопасности полетов. Профессиональные качества сотрудника не зависят от цвета волос», — сказано в заявлении компании.

Кроме того, стюардессам теперь необязательно носить обувь на каблуке. Теперь им можно надевать балетки или лоферы. Также бортпроводникам можно носить бороду, ранее это могли делать только пилоты и наземный персонал.

«Некоторые ограничения все же сохранятся по требованиям безопасности: не рекомендуются длинные ногти и пирсинг на открытых частях тела — можно случайно зацепиться и пораниться, татуировки не должны нести оскорбительный смысл», — подчеркнули в S7.

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