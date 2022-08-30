Twitch оштрафовали на 3 млн рублей за отказ удалить интервью с Алексеем Арестовичем

Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал на 3 млн рублей видеосервис прямых трансляций Twitch за отказ удалить интервью с украинским политиком Алексеем Арестовичем. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на корреспондента в зале суда.
Руководство Twitch признано виновным по части 2 статьи 13.41 КоАП (нарушение порядка ограничения доступа к информации). Протокол был составлен за фейки о спецоперации.
Как отмечает агентство, в ходе заседания в суд поступил еще один соответствующий протокол в отношении Twitch. Это уже третий протокол против стриминговой площадки из‑за фейков.
16 августа Twitch был оштрафован на 2 млн рублей за публикацию прямой трансляции о Буче, которую вела жительница Украины из города.
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