Twitch оштрафовали на 3 млн рублей за отказ удалить интервью с Алексеем Арестовичем

Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал на 3 млн рублей видеосервис прямых трансляций Twitch за отказ удалить интервью с украинским политиком Алексеем Арестовичем. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на корреспондента в зале суда.