В Германии предложили приостановить соглашение об облегчении визового режима ЕС с Россией

В Германии предложили Евросоюзу приостановить действие соглашения об облегчении визового режима с Россией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу МИД ФРГ Анналену Бербок.

«Мое предложение, и я считаю, что оно имеет под собой веские основания, — ясно дать понять, что мы приостанавливаем действие соглашения об облегчении визового режима [с Россией]», — сказала она.

По словам Бербок, это позволит исключить выдачу многолетних шенгенских виз россиянам со стороны Германии.

Глава МИД ФРГ также заметила, что некоторые страны ЕС выступают за полное прекращение выдачи виз россиянам, в то время как другие государства полагают, что такой шаг нецелесообразен. По мнению Бербок, приостановление действия соглашения об облегчении визового режима могло бы стать «хорошим мостом» для урегулирования внутренних разногласий в Евросоюзе.

Ранее, по данным агентства DPA, Германия и Франция выступили против запрета на выдачу шенгенских виз россиянам. Документ с позицией был направлен другим государства Европейского союза.

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