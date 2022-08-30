Группа «Ленинград» даст большой концерт в «Лужниках»

Группа «Ленинград» выступит с большим концертом на московском стадионе «Лужники». Это единоразовая акция — коллектив не планирует возвращаться к регулярной концертной деятельности.
На сцену вместе с участниками «Ленинграда» выйдет симфонический оркестр. Высокие партии будут исполнять Флорида Чантурия и Ксения Руденко, солистка музыкального коллектива «Зоя», созданного Сергеем Шнуровым.
Музыканты обещают сыграть как хиты группы, так и новые песни «на злобу дня». В числе последних — «Прощай, элита!», «Геополитическая», «Иноагент» и «Мелочи», вышедшие в 2022 году.
На секторах стадиона «Лужники» будут организованы четыре премиум-зоны: Bronze, Silver, Gold и Platinum — с едой, напитками и другими преимуществами в зависимости от категории. На танцполе будут выделены три зоны: Fan-zone, VIP Fan-zone и Fan-zone Gold. Также доступны вип-ложи с отдельным входом, кухней от премиального кейтеринга и винной и барной картами.
Концерт состоится 10 сентября. Билеты можно купить по ссылке.
В 2019 году «Ленинград» дал прощальный тур. Сергей Шнуров объявил о распаде группы и прекращении концертов.