Бенджамин Клементин опубликовал клип «Genesis» и анонсировал новый альбом

По словам Клементина, «Genesis» — это песня о постоянном отрицании своих корней. «Но, как всегда, что бы мы ни делали в новом мире, наш старый мир похоронен в нашем подсознании. Я оказался в отношениях любви и ненависти со своими корнями. Я в ловушке свободы», — рассказал музыкант в своих соцсетях.