Бенджамин Клементин опубликовал клип «Genesis» и анонсировал новый альбом

Британский музыкант Бенджамин Клементин опубликовал клип на новый трек «Genesis» и анонсировал альбом «And I Have Been».
По словам Клементина, «Genesis» — это песня о постоянном отрицании своих корней. «Но, как всегда, что бы мы ни делали в новом мире, наш старый мир похоронен в нашем подсознании. Я оказался в отношениях любви и ненависти со своими корнями. Я в ловушке свободы», — рассказал музыкант в своих соцсетях.
Грядущий альбом Клементина «And I Have Been» станет продолжением пластинки 2017 года «I Tell A Fly». Релиз запланирован на 28 октября на собственном лейбле музыканта Preserve Artists.
По словам Клементина, он задумал альбом «And I Have Been» во время пандемии коронавируса. Музыкант самостоятельно написал, исполнил, спродюсировал и свел 12 треков.
Полный трек-лист «And I Have Been»
- «Residue»
- «Delighted»
- «Difference»
- «Genesis»
- «Gypsy, BC»
- «Atonement»
- «Last Movement Of Hope»
- «Copening»
- «Weakend»
- «Auxiliary»
- «Loveluster»
- «Recommence»