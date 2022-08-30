Реклама
Новости
Benjamin Clementine/YouTube
Бенджамин Клементин опубликовал клип «Genesis» и анонсировал новый альбом
16:26
Twitch оштрафовали на 3 млн рублей за отказ удалить интервью с Алексеем Арестовичем
16:23
В Германии предложили приостановить соглашение об облегчении визового режима ЕС с Россией
16:04
Группа «Ленинград» даст большой концерт в «Лужниках»
15:55
Исследование: только 14% россиян перешли на пиратские ресурсы после ухода Spotify и других сервисов
15:49
«DW на русском» (признан иноагентом)/YouTube
Леонида Гозмана* арестовали на 15 суток из‑за сравнения Сталина и Гитлера
15:06
Умер художник-мультипликатор студии Pixar Ральф Эгглстон
14:37
«Яндекс» запустил новую версию генератора текстов «Балабоба» — теперь он понимает английский язык
14:36
Россияне начали жаловаться на изъятие евро при возвращении из ЕС. Что об этом известно?
14:25
Ozon открыл представительство в Турции
13:30
Кадр из сериала «Эйфория»
Барби Феррейра сыграет вместе с Арианой ДеБос в психологическом триллере от Amazon
13:07
Место Вирджила Абло в Louis Vuitton может занять Мартин Роуз или основатель Telfar Телфар Клеменс
12:39
Участниц Pussy Riot задержали в Швейцарии при попытке нарисовать антивоенное граффити
11:58
Wildberries после подписания контракта со «Спартаком» начал работать с «Зенитом»
11:12
Правительство утвердило календарь выходных и праздников на 2023 год
10:04
Matthew Baker/Contributor/Getty Images Entertainment
Arctic Monkeys представили еще один трек из альбома «The Car». Это «There’d Better Be a Mirrorball»
10:04
Politico: США планируют продать оружие Тайваню на 1,1 млрд долларов
09:54
В Госдуме предложили увеличить маткапитал почти на 300 тыс. рублей и сделать программу бессрочной
09:24
Зеленский присвоил госнаграды голливудским актерам, приезжавшим на Украину после начала спецоперации
08:42
Дженнифер Коннелли сыграет с Джоэлом Эджертоном в сериале «Темная материя»
02:53
Бенджамин Клементин опубликовал клип «Genesis» и анонсировал новый альбом
Сегодня в 13:26

Британский музыкант Бенджамин Клементин опубликовал клип на новый трек «Genesis» и анонсировал альбом «And I Have Been».

По словам Клементина, «Genesis» — это песня о постоянном отрицании своих корней. «Но, как всегда, что бы мы ни делали в новом мире, наш старый мир похоронен в нашем подсознании. Я оказался в отношениях любви и ненависти со своими корнями. Я в ловушке свободы», — рассказал музыкант в своих соцсетях.

Грядущий альбом Клементина «And I Have Been» станет продолжением пластинки 2017 года «I Tell A Fly». Релиз запланирован на 28 октября на собственном лейбле музыканта Preserve Artists.

По словам Клементина, он задумал альбом «And I Have Been» во время пандемии коронавируса. Музыкант самостоятельно написал, исполнил, спродюсировал и свел 12 треков.

Полный трек-лист «And I Have Been»

  1. «Residue»
  2. «Delighted»
  3. «Difference»
  4. «Genesis»
  5. «Gypsy, BC»
  6. «Atonement»
  7. «Last Movement Of Hope»
  8. «Copening»
  9. «Weakend»
  10. «Auxiliary»
  11. «Loveluster»
  12. «Recommence»
Подробности по теме
Бенджамин Клементин: как парижский бездомный получил Mercury Prize
расскажите друзьям
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
СпецпроектыРекламодателямРедакцияТегиАвторыРубрикиАрхивПриложение «Афиши»
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Afisha.ruАфиша ДетиПутеводители «Афиши»Афиша-СериалыEda.ruПикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение