Исследование: только 14% россиян перешли на пиратские ресурсы после ухода Spotify и других сервисов

После ухода западных музыкальных платформ с российского рынка 14% их пользователей в России перешли на пиратские ресурсы. Об этом «Афише Daily» сообщили в аналитическом агентстве Kantar.

83% подписчиков переключились на отечественные аналоги. При этом в январе — феврале российские сервисы и так удерживали лидирующие позиции: по данным исследователей, 73% слушателей старше 18 лет выбирали именно их.

Самой популярной платформой среди бывших подписчиков Spotify, YouTube Music и Apple Music (сервис доступен, но перестал принимать платежи за подписку с российских карт) оказалась «Яндекс Музыка». На второй строчке — «VK Музыка». За ней следуют «МТС Music» и «Звук».

Среди основных критериев, по которым участники исследования выбирали российскую альтернативу, были названы качество рекомендаций, наличие бесплатной версии и дополнительные сервисы, которые становятся доступны после оплаты подписки.

Также Kantar сообщает, что подавляющее большинство взрослых жителей крупных городов России регулярно слушают музыку в интернете, почти 50% делают это каждый или почти каждый день.

В опросе приняли участие 2750 респондентов, проживающих в российских городах с населением более 100 тыс. человек. Возраст респондентов — от 16 до 55 лет.

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