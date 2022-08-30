Россияне начали жаловаться на изъятие евро при возвращении из ЕС. Что об этом известно?

У россиян, возвращающихся домой автомобильным транспортом из ряда европейских стран, начали изымать наличные евро. Подобные случаи известны на финской, эстонской и латвийской границе. Сотрудники погранпунктов объясняют изъятие санкциями Евросоюза и предлагают оставить деньги на хранение с возможностью их забрать при возвращении в ЕС. Хоть явление и не носит массовый характер, в русскоязычных чатах, посвященных пересечению границы, оно вызвало массу вопросов. Рассказываем, что об этом известно.

У кого изымают деньги на границе?

О случае на финской границе написала «Фонтанка». Петербуржец Юрий возвращался из Белграда через Хельсинки и пересекал сухопутную границу через пункт «Ваалимаа — Торфяновка». С собой у него было 1390 евро, в чем он и признался таможенникам, которые проверяли его автомобиль. Сотрудники погранслужбы сказали, что провезти он их в Россию не может из‑за «наложенных ограничений». На выбор предоставили два варианта — передать наличные кому‑то, кто едет в Финляндию или оставить на границе с возможностью забрать их, когда будет проезжать через этот пункт в следующий раз. Юрий выбрал второй вариант — деньги забрали, оставив мужчине подробную опись — какую именно сумму изъяли и какими купюрами.

О подобных случаях также пишут участники телеграм-чата сервиса nagranitse.ru. Один из них рассказал об изъятии у него 9,4 тыс. евро, приложив фотографию описи. Другая женщина, у которой с мужем было 400 евро, заявила, что пограничники предложили ей вернуться в Финляндию, чтобы потратить средства там. Они согласились.

Судя по сообщениям в чате, при суммах до 300 евро претензий к россиянам практически не возникает. Одного из пользователей, провозившего 150 евро, предупредили, что это запрещено законом, но сейчас пропустят. Несколько участников чата отметили, что случаи изъятия происходят очень редко, а спрашивают о наличии евро далеко не всех, и призвали не нагнетать ситуацию.

Это происходит только на финской границе?

В русскоязычных сообществах в соцсетях, посвященных пересечению эстонской и латвийской границы, сообщения о запрете на вывоз наличных евро встречаются еще с апреля. Пользователи также отмечают, что при суммах меньших 300 евро проблем обычно не возникает. Некоторые участники группы в Facebook* «Граница НАРВА-ИВАНГОРОД» писали, что пограничники могли не пропустить человека с крупной суммой и предлагали поменять ее на другую валюту в обменном пункте рядом с границей. Так, одной из участниц сообщества предложили обменять чуть более 1000 евро на рубли или доллары в Нарве.

На основании чего деньги забирают?

На самом деле в запрете на вывоз евро в Россию с территории Евросоюза никакой новости нет. Закон ЕС, вводящий подобное ограничение, вступил в силу еще 1 марта в ответ на российскую спецоперацию на Украине. В нем говорится, что евро-банкноты запрещено продавать или передавать любому российскому физическому или юридическому лицу, а также ввозить их в РФ. Исключение сделали для наличных евро, необходимых для личных целей россиян, направляющихся на родину. При этом в законе не указано, в пределах какой суммы исключение действует.

Согласно руководству, опубликованному на сайте эстонской таможни, провозить можно сумму, «необходимую для удовлетворения потребностей пассажира и сопровождающей его семьи во время поездки до прибытия в место назначения». Финская таможня определяет сумму для личного пользования как «деньги для ночлега, питания, передвижения и покупок». Ограничений на провоз долларов, фунтов стерлингов, рублей и другой наличной валюты из ЕС нет.

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