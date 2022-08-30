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«Яндекс» запустил новую версию генератора текстов «Балабоба» — теперь он понимает английский язык
Сегодня в 11:36

«Яндекс» запустил новую версию сервиса «Балабоба», создающего осмысленное продолжение любого текста. Теперь он понимает английский язык. Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе компании.

Пользователю необходимо написать 1–2 слова и выбрать один из стилей. Так, «Балабоба» создаст рассказ на любую тему — он будет похож на тексты из интернета, на которых обучалась модель.

Сервис генерирует рассказ последовательно и оценивает, насколько корректно каждое из предсказанных слов. Например, может ли после фразы «Мама мыла…» идти слово «бегать» либо лучше подставить слово «раму».

«Балабоба» способен написать короткую историю, придумать рецепт, инструкцию или народную мудрость. Если ввести название фильма, ИИ создаст к нему сюжет. В «Яндексе» отмечают, что тексты можно использовать по своему усмотрению, например, для описаний товаров или рекламы.

Рассказы генерируются с помощью языковой модели «Яндекса» YaLM, которую также используют Алиса и яндексовский алгоритм поиска. 23 июня компания открыла доступ к YaLM 100B — ее называют крупнейшей нейросетью для генерации и обработки текстов на русском и английском языках. «Афиша Daily» подробно рассказала о ней.

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