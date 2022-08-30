Барби Феррейра сыграет вместе с Арианой ДеБос в психологическом триллере от Amazon

Американская актриса Барби Феррейра, известная по роли Кэтрин Эрнандес в «Эйфории», присоединилась к актерскому составу психологического триллера «House of Spoils» от стриминговой платформы Amazon Prime Video. Об этом пишет Collider.

Какая роль досталась Феррейре, пока неизвестно. Картина расскажет об амбициозном шеф-поваре, который готовится открыть свой первый ресторан, но главной героине придется столкнуться с духом предыдущего владельца здания, который грозится саботировать ее бизнес.