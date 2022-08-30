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Барби Феррейра сыграет вместе с Арианой ДеБос в психологическом триллере от Amazon
Сегодня в 10:07

Американская актриса Барби Феррейра, известная по роли Кэтрин Эрнандес в «Эйфории», присоединилась к актерскому составу психологического триллера «House of Spoils» от стриминговой платформы Amazon Prime Video. Об этом пишет Collider.

Какая роль досталась Феррейре, пока неизвестно. Картина расскажет об амбициозном шеф-поваре, который готовится открыть свой первый ресторан, но главной героине придется столкнуться с духом предыдущего владельца здания, который грозится саботировать ее бизнес.

Шеф-повара сыграет обладательница «Оскара» за роль в «Вестсайдской истории» Ариана ДеБос. Остальной актерский состав будет объявлен позже.

Режиссерами станут Бриджет Паларди и Даниель Круди (ранее они уже работали вместе над сериалом «Противостояние»). Они же написали сценарий триллера.

Спродюсируют ленту Джейсон Блум («Одержимость»), Алекс Шарман («Поднять паруса»), Лукас Хоакин («Звери дикого Юга»), Адам Хендриксон («Темная сторона») и другие. Съемки стартуют осенью. Премьера состоится на Prime Video, но точной даты пока нет.

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