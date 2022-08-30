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Ozon открыл представительство в Турции
Сегодня в 10:30

Сервис Ozon Global, подразделение российской торговой площадки Ozon, открыл представительство в Турции — это первый офис компании за пределами СНГ, пишет Forbes со ссылкой на пресс-службу маркетплейса.

Офис открыт в Стамбуле. Он нужен Ozon, чтобы привлечь на маркетплейс турецких продавцов и дать покупателям доступ к турецким товарам, заявили в компании.

В пресс-службе добавили, что за первые полгода 2022-го число турецких продавцов на площадке выросло вдвое, а оборот товаров, проданых из Турции в Россию, — втрое по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Наибольшей популярностью пользуются местные бренды одежды (маркетплейс делает ставку на LC Waikiki, Mavi, Lescon, Koton, Derimod и Tac), сантехники, бытовой техники, кофе и сладостей.

Также Ozon запустил оперативную партнерскую доставку для перевозки из Турции в Россию: в компании говорят, что сроки сократятся почти вдвое и составят от шести дней без учета сборки посылки.

«Мы готовы предложить местным партнерам свои логистические решения по доставке товаров из‑за рубежа, организуем поддержку для продавцов и покупателей на турецком языке, чтобы убрать коммуникационные барьеры», — заявил гендиректор Ozon Global Степан Гусамов.

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