Politico: США планируют продать оружие Тайваню на 1,1 млрд долларов

Администрация президента США Джо Байдена намерена обратиться к конгрессу с просьбой одобрить продажу оружия Тайваню на 1,1 млрд долларов. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на «осведомленные источники».

Пакет включает 60 противокорабельных ракет AGM-84L Harpoon Block II, которые обойдутся в 355 млн долларов, и 100 тактических ракет «воздух — воздух» AIM-9X Block II Sidewinder (85,6 млн). Еще 655 млн долларов пойдут на продление контракта по радиолокационным станциям.

Как отмечает газета, конгресс, вероятнее всего, одобрит продажу. Однако этот процесс может затянуться, так как каникулы законодателей закончатся только на следующей неделе.

Пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй уже прокомментировал информацию о продаже оружия Тайваню. По его словам, любые контакты США с тайваньским правительством в военной сфере нарушают принцип «одного Китая».

«Американская сторона должна незамедлительно прекратить продажу вооружений Тайваню и военные контакты с ним, прекратить создавать ситуацию, которая может привести к напряженности в Тайваньском проливе, и [администрации нужно] следовать заявлению правительства США, согласно которому оно не поддерживает „независимость“ Тайваня», — заявил Лю Пэнъюй.

Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Китай расценил его как попытку США вмешаться в его внутренние дела. После этого КНР начала военные учения возле острова, которые все еще продолжаются.

КНР считает Тайвань своей провинцией и не поддерживает никакие контакты представителей Тайбэя с действующими чиновниками или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения. Именно поэтому власти Китая настроены резко против контактов с американцами.

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