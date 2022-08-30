В Госдуме предложили увеличить маткапитал почти на 300 тыс. рублей и сделать программу бессрочной

Группа депутатов от партии «Справедливая Россия» намерена 30 августа внести в Госдуму законопроект об увеличении маткапитала. Они также предлагают сделать программу бессрочной, пишут «Известия».

Проект предполагает увеличение размера маткапитала на второго ребенка с 693 до 933 тыс. рублей. Также его авторы хотят установить размер выплат за третьего ребенка в сумме 1,399 млн рублей.

Депутаты объясняют свою инициативу невысокими демографическими показателями в стране.

«Согласно прогнозу Росстата, рождаемость будет падать, темпы роста ожидаемой продолжительности жизни замедлятся, а миграционный приток будет уменьшаться. В этом случае общая численность населения снизится со 146,706 млн человек в начале 2020 года до 134,277 млн человек к началу 2036 года», — заявил глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

По его словам, предлагаемые меры могут улучшить демографическую ситуацию и повысить уровень рождаемости. Например, так было в 2007 году, когда была запущена программа дополнительных мер господдержки семей с детьми, отмечается в тексте законопроекта, который есть в распоряжении «Известий».

«[Программа] обеспечила возможность улучшения жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения матери. Данные меры существенно повысили уровень рождаемости», — сообщается в документе.

В нем также указано, что действующие размеры выплат маткапитала «себя исчерпали и перестали мотивировать граждан», поэтому их необходимо пересмотреть.

«Федеральным законом предлагается с 1 января 2023 года сделать меры господдержки семей, имеющих детей, бессрочными; выплачивать материнский капитал женщинам, родившим (усыновившим) третьего ребенка вне зависимости от того, пользовались ли они ранее правом на дополнительные меры господдержки; увеличить выплаты на второго, третьего и последующих детей», — говорится в законопроекте.

Текущая программа материнского капитала в России действует до 31 декабря 2026 года. По состоянию на 2022 год размер выплат на первого ребенка составляет 524,5 тыс. рублей, на второго — 693,1 тыс. рублей, если семья не получала маткапитал за первого ребенка, либо 168,6 тыс. рублей в обратном случае.