Российские музыканты Михаил Шуфутинский и Егор Крид выпустят ремейк песни «3 сентября». Об этом сообщила в своем телеграм-канале «Лента.ру».

По информации издания, артисты решили поработать вместе после того, как в прошлом году Шуфутинский рассказал о своей симпатии к творчеству Крид. Дуэт выпустит первый совместный трек в ночь с 1 на 2 сентября.

«Раньше он подкрадывался незаметно в одиночку… теперь нас двое», — написал Крид на своем странице в Instagram*. Там он выложил фото с шансонье.

Прошлым летом случилась другая неожиданная коллаборация — между Львом Лещенко и хип-хоп-исполнителем Loc-Dog. В июле 2021 года артисты выпустили трек «Мы будем жить».

*Instagram — соцсеть, принадлежащая компании Meta, которая признана в России экстремистской. Ее деятельность на территории страны запрещена.

расскажите друзьям