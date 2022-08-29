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Михаил Шуфутинский и Егор Крид выпустят ремейк песни «3 сентября»
Вчера в 22:22

Российские музыканты Михаил Шуфутинский и Егор Крид выпустят ремейк песни «3 сентября». Об этом сообщила в своем телеграм-канале «Лента.ру».

По информации издания, артисты решили поработать вместе после того, как в прошлом году Шуфутинский рассказал о своей симпатии к творчеству Крид. Дуэт выпустит первый совместный трек в ночь с 1 на 2 сентября.

«Раньше он подкрадывался незаметно в одиночку… теперь нас двое», — написал Крид на своем странице в Instagram*. Там он выложил фото с шансонье.

Прошлым летом случилась другая неожиданная коллаборация — между Львом Лещенко и хип-хоп-исполнителем Loc-Dog. В июле 2021 года артисты выпустили трек «Мы будем жить».

*Instagram — соцсеть, принадлежащая компании Meta, которая признана в России экстремистской. Ее деятельность на территории страны запрещена.

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КридМихаил ШуфутинскийЛев Лещенко
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