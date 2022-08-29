Уильям Фридкин снимет «Военный трибунал по делу о мятеже в Кейне» с Кифером Сазерлендом

Американский режиссер Уильям Фридкин, известный по картинам «Изгоняющий дьявола» и «Французский связной», снимет фильм «Военный трибунал по делу о мятеже на „Кейне“». Об этом сообщил Deadline.

Главную роль в ленте исполнит Кифер Сазерленд («Коматозники», «Шоссе», «Помпеи»). Он сыграет лейтенанта Квига, отстраненного от командования кораблем из‑за своего нестабильного поведения, подвергшего судно и его экипаж опасности.

Фильм расскажет о событиях на военном корабле, которые позднее будут названы мятежом, и последующим за ними трибуналом. На нем офицера обвинят в том, что он самовольно взял на себя управление судном.

В основу картины лег сценарий Германа Воука, написанный еще 50 лет назад по мотивам его романа «Бунт на „Кейне“» — за него писатель в 1952 году получил Пулитцеровскую премию. Ранее книга уже была экранизирована: в 1954 году на экраны вышел фильм с Хамфри Богартом и Робертом Алтманом.

«Оригинальная история была написана о временах Второй мировой войны, и Воук включил в нее весь сдерживаемый гнев страны относительно Перл-Харбора. Я обновил сценарий, он больше не о Перл-Харборе. Я сделал его современным, включив Ормузский залив и Ормузский пролив, ведущий в Иран», — рассказал Фридкин.

Режиссер признался, что за последние десять лет прочитал множетство сценариев и так и не нашел материал, над которым хотел бы поработать. Однако сценарий Воука показался Фридкину «очень своевременным и важным». «Это одна из лучших драм о военном трибунале из когда‑либо написанных», — заключил он.

Фридкин отметил, что в Вооруженных силах США никогда не было настоящих бунтов, что делает выдуманную историю Воука еще более интересной. К тому же кинематографист добавил, что давно восхищался Сазерлендом и хотел снять его в фильме, действие которого развернется в зале суда.

Съемки ленты начнутся в начале 2023 года. Кто снимется в ней, помимо Сазерленда, пока неизвестно. Кастинг-директор Дениз Чамиан в данный момент занимается подбором актеров. Продюсируют проект Аннабель Данн и Мэтт Паркер.

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