В России запустили первый бездетный авиарейс

Авиакомпания «Ираэро» запустила первый в России рейс, на который нельзя зарегистрировать детей младше двух лет. Полеты будут выполняться по маршруту Иркутск—Мирный, пишет «Коммерсант» со ссылкой на пресс-секретаря перевозчика Николая Бессонова.

По его словам, речь о чартерном рейсе, а требование об отсутствии грудных детей были установлены заказчиком — нефтяной компанией, название которой не уточняется.

«Это одна из нефтяных компаний, которой необходимо обеспечить перевозки сотрудников и вахтовиков. Тем не менее на рейс могут попасть и обычные граждане, если наполняемость бортов окажется не стопроцентной. В таком случае по согласованию с заказчиком может быть объявлена дополнительная продажа мест», — сказал Николай Бессонов.

Он отметил, что регулярного рейса по данному направлению у «Ираэеро» нет.

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