Sony начнет выпускать мобильные игры

Компания Sony намерена расширять выпуск мобильных игр. Для этого она приобрела студию Savage Game Studios. Об этом стало известно из блога PlayStation.

В целях Sony — предложить пользователям новые игры, в том числе основанные на уже известных франшизах, и охватить новую аудиторию, незнакомую еще с контентом PlayStation. По словам представителей Savage и Sony, компании объединяет любовь к риску и готовность к экспериментам.

«Мы разделяем их неутомимое стремление к инновациям, а также постоянное желание расширять аудиторию и доносить PlayStation до большего числа людей, чем когда‑либо прежде. Это делает их идеально подходящими для присоединения к PlayStation Studios», — сказали представители Sony.

Пока неизвестно, над какими именно проектами будут трудиться разработчики. В Savage отметили только, что планируют выпустить ААА-игрой в жанре экшн для смартфонов — работа над ним уже началась.