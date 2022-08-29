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В России выросли продажи йодида калия и измерителей радиации
Сегодня в 18:28

Российские маркетплейсы Ozon и Wildberries заметили существенный рост спроса на йодид калия и приборы для измерения уровня радиации. Об этом сообщил Forbes со ссылкой на данные сервиса аналитики Moneyplace.

Объем продаж йодида калия и содержащих его препаратов вырос в апреле 2022 года на 103% по сравнению с предыдущим месяцем. Затем всплеск продаж продолжился: в мае показатели увеличились на 40%, в июле — на 42% (относительно апреля и июня соответственно).

Среди популярных товаров оказались такие препараты как «Йод + Селен» от «Биакона», таблетки йодида калия от компании Consumed, Liquid Iodine от Maxler и капсулы органического йода от GLS.

По мнению аналитиков, рост спроса связан с информационным фоном и обсуждения в СМИ вероятности ядерной войны или иной ядерной катастрофы. Аналогичный интерес к йодиду калию отметили также в США и в странах Европы.

Эту версию может подтверждать и неравномерность роста продаж. В июне оборот йодида калия на маркетплейсах упал на 38%, в августе — на 28% по отношению к предыдущему месяцу.

При этом в августе росли продажи приборов для замера радиации: они увеличились на 161% по сравнению с июлем. На Wildberries, по словам Moneyplace, до июня 2022 года интерес к таким устройствам был минимальным.

Йодид калия рекомендуют принимать людям, находящимся в зоне радиационного поражения. В частности, его прописывали жителям Украины, Беларуси и России, пострадавшим от последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

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