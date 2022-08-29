Реклама
Новости
В России выросли продажи йодида калия и измерителей радиации
21:28
Российские авиакомпании, связанные с туроператорами, лишились 40% лайнеров
21:28
Nokia и Ericsson объявили об окончательном уходе из России
21:16
Фестиваль «Антон тут рядом» собрал в поддержку фонда 3,8 млн рублей
20:53
Уголовное дело журналиста «Новой», итоги MTV Video Music Awards и другие новости дня
20:30
Дайджест
Тесса Томпсон и Джозеф Гордон-Левитт сыграют в триллере «Эш». Его снимет Flying Lotus
20:19
No Age опубликовали новую песню «Compact Flashes»
20:17
Умер Роберт ЛюПон — доктор Брюс Кусамано из «Клана Сопрано»
19:33
Кинопродюсера Дмитрия Большакова осудили на 5,5 лет за взятки при съемках «Чикатило»
19:10
Театр «Шалом» представит спектакль «Полная иллюминация» по роману Фоера
19:01
Yung Lean/YouTube
Yung Lean выложил два новых сингла: «Chinese Restaurant» и «Lazy Summer Day»
18:58
Белоусов: потерять работу или перейти на неполную занятость могут до 300 тыс. россиян
18:19
Фонд «Синдром любви» запустил кампанию, посвященную профессиям и увлечениям людей с синдромом Дауна
18:11
Дуров: часть занятых и при этом неактивных юзернеймов Telegram будет распределена путем аукциона
18:10
В Москве задержали Леонида Гозмана*. Его обвинили в отождествлении СССР с нацистской Германией
17:48
Жаркая погода в Петербурге достигла рекорда 1881 года
17:38
The Roku Channel/YouTube
«Буквально изменивший музыку»: вышел трейлер «Странный: История Эла Янковича» с Дэниелом Рэдклиффом
16:48
Режиссер «Быка» Борис Акопов работает над сценарием сериала
16:47
На журналиста и сооснователя «Диссернета» завели уголовное дело за перевод 1000 рублей ФБК*
Обновлено в 16:47
В парке Горького продлили «Плюс Дачу» до 11 сентября. В программе — кинопоказы от Garage Screen
16:44
Фестиваль «Антон тут рядом» собрал в поддержку фонда 3,8 млн рублей
Сегодня в 17:53

Музыкальный фестиваль «Антон тут рядом», который прошел в Петербурге 24 августа, собрал в поддержку организовавшего его одноименного фонда 3,8 млн рублей. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы.

Это рекордная сумма для мероприятия. Оно прошло на трех площадках Васильевского острова: на крыше Roof Place, в пространстве «К-30» и на территории кластера «Брусницын». Там выступили «Аигел», Антоха МС, Сюзанна, Kedr Livanskiy, Парнишка, «Тима ищет свет», МС Сенечка, «Комсомольск» и другие артисты.

Специальным гостем стала Катя IOWA — она исполнила песню, словами которой стали тексты и высказывания студентов фонда «Антон тут рядом». Вместе с инклюзивным оркестром организации также выступили Кирилл Рихтер и Варвара Шмыкова. Всего за день участниками фестиваля стали более 3500 человек.

«Этот музыкальный фестиваль про нас всех: разных, но сильных вместе. Это дружелюбное пространство, где лучшие артисты играют вместе с аутичными музыкантами, родители детей с аутизмом видят, что они не одни, аутичные художники продают свои работы, а горожане становятся на шаг ближе к обществу, где каждый всегда имеет право быть похожим на себя», — рассказывала директор фонда «Антон тут рядом» Елена Фильберт.

Перед стартом мероприятия «Афиша Daily» попросила выступающих на нем артистов и представителей «Антон тут рядом» выбрать исполнителей, под которых хорошо танцевать. Так, Сюзанна назвала Hercules & Love Affair, а Антоха MC — Shy FX. Весь список — по ссылке.

расскажите друзьям
Другие материалы по темам
люди
Варвара Шмыкова
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
СпецпроектыРекламодателямРедакцияТегиАвторыРубрикиАрхивПриложение «Афиши»
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Afisha.ruАфиша ДетиПутеводители «Афиши»Афиша-СериалыEda.ruПикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение