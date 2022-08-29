Фестиваль «Антон тут рядом» собрал в поддержку фонда 3,8 млн рублей

Музыкальный фестиваль «Антон тут рядом», который прошел в Петербурге 24 августа, собрал в поддержку организовавшего его одноименного фонда 3,8 млн рублей. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы.

Это рекордная сумма для мероприятия. Оно прошло на трех площадках Васильевского острова: на крыше Roof Place, в пространстве «К-30» и на территории кластера «Брусницын». Там выступили «Аигел», Антоха МС, Сюзанна, Kedr Livanskiy, Парнишка, «Тима ищет свет», МС Сенечка, «Комсомольск» и другие артисты.

Специальным гостем стала Катя IOWA — она исполнила песню, словами которой стали тексты и высказывания студентов фонда «Антон тут рядом». Вместе с инклюзивным оркестром организации также выступили Кирилл Рихтер и Варвара Шмыкова. Всего за день участниками фестиваля стали более 3500 человек.

«Этот музыкальный фестиваль про нас всех: разных, но сильных вместе. Это дружелюбное пространство, где лучшие артисты играют вместе с аутичными музыкантами, родители детей с аутизмом видят, что они не одни, аутичные художники продают свои работы, а горожане становятся на шаг ближе к обществу, где каждый всегда имеет право быть похожим на себя», — рассказывала директор фонда «Антон тут рядом» Елена Фильберт.

Перед стартом мероприятия «Афиша Daily» попросила выступающих на нем артистов и представителей «Антон тут рядом» выбрать исполнителей, под которых хорошо танцевать. Так, Сюзанна назвала Hercules & Love Affair, а Антоха MC — Shy FX. Весь список — по ссылке.

расскажите друзьям