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Уголовное дело журналиста «Новой», итоги MTV Video Music Awards и другие новости дня
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Yung Lean выложил два новых сингла: «Chinese Restaurant» и «Lazy Summer Day»
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Белоусов: потерять работу или перейти на неполную занятость могут до 300 тыс. россиян
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Дуров: часть занятых и при этом неактивных юзернеймов Telegram будет распределена путем аукциона
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В Москве задержали Леонида Гозмана*. Его обвинили в отождествлении СССР с нацистской Германией
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Жаркая погода в Петербурге достигла рекорда 1881 года
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«Буквально изменивший музыку»: вышел трейлер «Странный: История Эла Янковича» с Дэниелом Рэдклиффом
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Режиссер «Быка» Борис Акопов работает над сценарием сериала
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На журналиста и сооснователя «Диссернета» завели уголовное дело за перевод 1000 рублей ФБК*
Обновлено в 16:47
В парке Горького продлили «Плюс Дачу» до 11 сентября. В программе — кинопоказы от Garage Screen
16:44
Дайджест
Уголовное дело журналиста «Новой», итоги MTV Video Music Awards и другие новости дня
Сегодня в 17:30

На журналиста «Новой газеты» и сооснователя «Диссернета» Андрея Заякина завели уголовное дело о финансировании экстремистской организации. Поводом стал перевод 1000 рублей в пользу ФБК (признан в РФ экстремистской организацией и иноагентом, запрещен и ликвидирован).

ФСБ сообщила о еще одном фигуранте по делу об убийстве Дарьи Дугиной — гражданине Украины Богдане Цыганенко. По версии ведомства, он прибыл в Россию транзитом через Эстонию 30 июля и покинул страну за день до совершения подрыва.

В Москве задержали оппозиционного политика, бывшего лидера «Союза правых сил» Леонида Гозмана (признан иноагентом). Его обвинили в отождествлении СССР и нацистской Германии из‑за нескольких постов в соцсетях. Гозману грозит штраф до 2000 рублей или до 15 суток ареста.

Семерых участников автопробега спорткаров в Москве обвинили по статье о несанкционированных митингах. Организатора мероприятия Алексея Хитрова арестовали на 15 суток.

С 1 сентября Финляндия начнет принимать документы на туристическую визу только в Москве, Петербурге, Петрозаводске и Мурманске. При этом подать заявление можно будет только по понедельникам.

В России планируют создать адаптационные центры для мигрантов. В них иностранцы смогут узнать о российских культуре, традициях и законах, получить юридическую и психологическую поддержку.

Илон Маск заявил, что человечеству в ближайшей перспективе нужно будет и дальше использовать нефть и газ, иначе цивилизация рухнет. Переход к устойчивой энергетике он назвал одной из самых больших проблем, с которыми сталкивался мир. И на ее решение могут уйти десятилетия.

В штате Нью-Джерси прошло вручение MTV Video Music Awards, где главную награду, «Видео года», получил 15-минутный клип Тейлор Свифт. Запомнилась церемония и необычным появлением Джонни Деппа — в виде парящей голограммы.

Лидер Arcade Fire Уин Батлер столкнулся с обвинениями в сексуальных домогательствах — на данный момент высказались три женщины и одна персона, предпочитающая местоимение «они». Их истории рассказал Pitchfork — мы выбрали главное из материала.

Режиссер фильма «Бык» Борис Акопов, получивший за него главный приз «Кинотавра» в 2019-м, трудится над сценарием сериала — название и сюжет ленты пока держатся в секрете. «Я вообще думал, что уйду из режиссуры в сценарное», — заявил он.

Звезда «Эйфории» Сидни Суини и ее брат выложили фотографии с юбилея мамы — и получили шквал критики. В одежде их близких заметили агитацию за Blue Lives Matter и Дональда Трампа. Актриса сказала, что не хотела из праздничных снимков делать политическое заявление.

Fontaines D.C. во время своего концерта пригласили на сцену молодого человека по имени Декстер, чтобы сыграть вместе с ним один из треков с дебютной пластинки. Предупредили, что играть намерены быстро. Декстер со своим делом прекрасно справился.

Ловите свежие трейлеры — фильма «Странный: История Эла Янковича» с Дэниелом Рэдклиффом, пятого сезона сериала «Йеллоустоун» и превью третьей серии «Дома дракона».

У Янг Лина сразу два новых трека — «Chinese Restaurant» и «Lazy Summer Day». За продакшен отвечает Рами Доад, наиболее известный по работе с Фрэнком Оушеном.

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