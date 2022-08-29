Тесса Томпсон и Джозеф Гордон-Левитт сыграют в триллере «Эш». Его снимет Flying Lotus

Американский актер Джозеф Гордон-Левитт («500 дней лета», «Достать ножи») и звезда сериала «Мир Дикого Запада» Тесса Томпсон снимутся в триллере «Эш». Его поставит рэпер Flying Lotus, сообщил Deadline.

Стивен Эллисон (это настоящее имя Flying Lotus) расскажет историю о женщине, которая однажды проснется на далекой планете и обнаружит экипаж своей космической станции убитым. На помощь отправят неизвестного ей мужчину.

Героине предстоит выяснить, может ли она доверять своему спасителю, а также самой себе. Согласно синопсису, по мере развития сюжета девушка начнет задаваться вопросом, не виновна ли она в гибели своих коллег.

Сценарий фильма написал Джонни Реммлер. Продюсером картины выступит Нил Бломкамп («Район № 9», «Робот по имени Чаппи»). Съемки планируется провести в 2023 года в Новой Зеландии.

Flying Lotus намерен сам написать музыку к картине. Лента станет для музыканта уже второй полнометражной режиссерской работой после «Кусо». Когда «Эш» выйдет на экраны, пока не сообщается.