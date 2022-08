No Age опубликовали новую песню «Compact Flashes»

Американский экспериментальный проект No Age выложил песню «Compact Flashes». Ее можно послушать здесь .

Новая композиция, как и опубликованные ранее треки «Andy Helping Andy» и «Tripped Out Before Scott» , попадет на пластинку «People Helping People» — она выйдет 16 сентября.

Если «Andy Helping Andy» тяготеет к эмбиенту, а «Tripped Out Before Scott» напоминает, что корни No Age лежат в нойз-роке, то «Compact Flashes» состоит из барабанной партии и синтетического баса с положенным поверх разреженным речетативом.