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Кинопродюсера Дмитрия Большакова осудили на 5,5 лет за взятки при съемках «Чикатило»
Сегодня в 16:10

Кинопродюсера Дмитрия Большакова, в прошлом гендиректора ООО «Кино Групп», осудили на 5,5 лет колонии общего режима за взятки при съемках сериала «Чикатило. Явление зверя». Об этом сообщил ТАСС.

Большакова признали виновным в трех преступлениях. Он передал крупные взятки московским чиновникам, чтобы перекрыть автомобильное и пешеходное движение в Тимирязевском районе и в центре столицы для организации съемок.

За получение этих взяток были осуждены экс-замначальника третьего отдела управления охраны общественного порядка ГУ МВД по Москве Игорь Файзуллин и замначальника ОМВД «Китай-город» Дмитрий Смолин. Их приговорили к 8,5 года колонии общего режима и 7,5 года колонии строгого режима соответственно.

Дорогомиловский суд также рассматривает дело о причастности к преступлению бывшего начальника УООП ГУ МВД Сергея Кулишова и его сотрудника Виталия Фокина.

Согласно материалам дела, 9 октября 2020 года Большаков заплатил полицейским Федорову, Файзуллину и Кулишову 140 тыс. рублей за то, чтобы в безопасности провести съемки в районе пешеходной Лиственничной аллеи на территории Тимирязевского района. За перекрытие дороги в Кривоарбатском переулке в центре полицейским передали 180 тыс. рублей, а за съемки эпизодов в районе Театральной площади Федоров, Файзуллин и Смолин получили от съемочной команды еще 80 тыс. рублей.

Сериал «Чикатило. Явление зверя» рассказывает историю советского серийного убийцы Андрея Чикатило, в период с 1978 по 1990 год убившего более 50 человек, за что его приговорили к смертной казни. Главную роль исполнил Дмитрий Нагиев.

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Дмитрий БольшаковДмитрий СмолинАндрей ЧикатилоДмитрий Нагиев
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