Реклама
Новости
Умер Роберт Люпон — доктор Брюс Кусамано из «Клана Сопрано»
19:33
Кинопродюсера Дмитрия Большакова осудили на 5,5 лет за взятки при съемках «Чикатило»
19:10
Театр «Шалом» представит спектакль «Полная иллюминация» по роману Фоера
19:01
Yung Lean/YouTube
Yung Lean выложил два новых сингла: «Chinese Restaurant» и «Lazy Summer Day»
18:58
Белоусов: потерять работу или перейти на неполную занятость могут до 300 тыс. россиян
18:19
Фонд «Синдром любви» запустил кампанию, посвященную профессиям и увлечениям людей с синдромом Дауна
18:11
Дуров: часть занятых и при этом неактивных юзернеймов Telegram будет распределена путем аукциона
18:10
В Москве задержали Леонида Гозмана*. Его обвинили в отождествлении СССР с нацистской Германией
17:48
Жаркая погода в Петербурге достигла рекорда 1881 года
17:38
The Roku Channel/YouTube
«Буквально изменивший музыку»: вышел трейлер «Странный: История Эла Янковича» с Дэниелом Рэдклиффом
16:48
Режиссер «Быка» Борис Акопов работает над сценарием сериала
16:47
На журналиста и сооснователя «Диссернета» завели уголовное дело за перевод 1000 рублей ФБК*
Обновлено в 16:47
В парке Горького продлили «Плюс Дачу» до 11 сентября. В программе — кинопоказы от Garage Screen
16:44
Сидни Суини выложила фото с юбилея мамы. А пользователи в ответ обвинили ее в агитации за Трампа
16:26
Fontaines D.C. пригласили поклонника на сцену, чтобы сыграть вместе с ним «Boys in the Better Land»
16:04
Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»
В России создадут адаптационные центры для мигрантов
15:54
HBO показал тизер третьей серии «Дома дракона»
15:53
Участников автопробега спорткаров в Москве обвинили по статье о митингах. Организатора арестовали
Обновлено в 15:34
Лидера Arcade Fire обвинили в домогательствах. Главное из текста Pitchfork о предполагаемых жертвах
15:13
Финляндия будет принимать документы на туристическую визу только в четырех городах России
15:05
Театр «Шалом» представит спектакль «Полная иллюминация» по роману Фоера
Сегодня в 16:01

6 и 7 сентября театр «Шалом» представит спектакль «Полная иллюминация» по одноименному роману Джонатана Сафрана Фоера. Об этом «Афише Daily» рассказали представители театра.

Спектакль в постановке Галины Зальцман покажут на сцене Государственного музея Владимира Высоцкого, в Театральном зале. В ролях — Данила Теплов, Антон Шварц, Дмитрий Уросов, Елизавета Потапова, Павел Шингарев, Светлана Свибильская и другие.

В центре постановки (как и одноименного романа) — молодой еврей Джонатан, родившийся в США. Однажды, найдя фотографию своей семьи с таинственной подписью, он отправляется в путешествие на свою историческую родину, на территорию бывшего СССР, чтобы найти информацию о своем дедушке и его прошлой жизни. В чужой стране его встречает парень Алекс, который почти не говорит по-английски, его полуслепой дед-водитель и сумасшедшая собака-поводырь. Все вместе они отправляются на поиски города, которого уже нет на картах, потому что нацисты сожгли его во время войны.

«Роман Фоера построен на переплетении трех сюжетных линий и бесконечном смещении времени. Очень хотелось сохранить эту природу, работая над спектаклем. История рассказывается из двух временных точек и смыкается в одном событии 1942 года. Мы попробовали искать разные способы взаимодействия с текстом, пытаясь создать контрапункт между поэтическим текстом прошлого и ироничным настоящего, собирая эту историю заново. В спектакле много музыки, которая рождается из пространства и является не столько музыкальным оформлением, сколько самой тканью повествования», — отметила режиссер Галина Зальцман.

Начало спектакля в 19.00, билеты можно купить на «Афише».

расскажите друзьям
Другие материалы по темам
люди
Джонатан СафранГалина ЗальцманАнтон ШварцДмитрий УросовЕлизавета ПотаповаПавел ШингаревСветлана Свибильская
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
СпецпроектыРекламодателямРедакцияТегиАвторыРубрикиАрхивПриложение «Афиши»
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Afisha.ruАфиша ДетиПутеводители «Афиши»Афиша-СериалыEda.ruПикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение