Театр «Шалом» представит спектакль «Полная иллюминация» по роману Фоера

В центре постановки (как и одноименного романа) — молодой еврей Джонатан, родившийся в США. Однажды, найдя фотографию своей семьи с таинственной подписью, он отправляется в путешествие на свою историческую родину, на территорию бывшего СССР, чтобы найти информацию о своем дедушке и его прошлой жизни. В чужой стране его встречает парень Алекс, который почти не говорит по-английски, его полуслепой дед-водитель и сумасшедшая собака-поводырь. Все вместе они отправляются на поиски города, которого уже нет на картах, потому что нацисты сожгли его во время войны.