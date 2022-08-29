Театр «Шалом» представит спектакль «Полная иллюминация» по роману Фоера

6 и 7 сентября театр «Шалом» представит спектакль «Полная иллюминация» по одноименному роману Джонатана Сафрана Фоера. Об этом «Афише Daily» рассказали представители театра.
Спектакль в постановке Галины Зальцман покажут на сцене Государственного музея Владимира Высоцкого, в Театральном зале. В ролях — Данила Теплов, Антон Шварц, Дмитрий Уросов, Елизавета Потапова, Павел Шингарев, Светлана Свибильская и другие.
В центре постановки (как и одноименного романа) — молодой еврей Джонатан, родившийся в США. Однажды, найдя фотографию своей семьи с таинственной подписью, он отправляется в путешествие на свою историческую родину, на территорию бывшего СССР, чтобы найти информацию о своем дедушке и его прошлой жизни. В чужой стране его встречает парень Алекс, который почти не говорит по-английски, его полуслепой дед-водитель и сумасшедшая собака-поводырь. Все вместе они отправляются на поиски города, которого уже нет на картах, потому что нацисты сожгли его во время войны.
«Роман Фоера построен на переплетении трех сюжетных линий и бесконечном смещении времени. Очень хотелось сохранить эту природу, работая над спектаклем. История рассказывается из двух временных точек и смыкается в одном событии 1942 года. Мы попробовали искать разные способы взаимодействия с текстом, пытаясь создать контрапункт между поэтическим текстом прошлого и ироничным настоящего, собирая эту историю заново. В спектакле много музыки, которая рождается из пространства и является не столько музыкальным оформлением, сколько самой тканью повествования», — отметила режиссер Галина Зальцман.
Начало спектакля в 19.00, билеты можно купить на «Афише».