Дуров: часть занятых и при этом неактивных юзернеймов Telegram будет распределена путем аукциона

Некоторые занятые и при этом неактивные юзернеймы Telegram будут распределены путем аукциона, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров. Дата аукциона и подробности пока не известны.

«До недавнего времени 70% всех юзернеймов в Telegram были заняты неактивными каналами киберсквоттеров из Ирана. Это породило целое кладбище мертвых юзернеймов, которое засоряло результаты поиска и не давало многим пользователям выбрать желаемый юзернейм для своих аккаунтов, каналов. Пользователи, которые пытались приобрести эти занятые имена пользователей, часто не получали ответа или были обмануты», — объяснил проблему Дуров.

По его словам, 99% изъятых у неактивных в течение года каналов юзернеймов смогут занять другие пользователи. «Но на этот раз с алгоритмическими и геолокационными ограничениями, чтобы они достались тем, кому они действительно нужны, а не только избранным», — уточнил предприниматель.

Короткие и «наиболее желанные» юзернеймы распределят на аукционе. Дуров назвал это «наиболее справедливым способом», потому что те, кто приобретет эти адреса, «будут мотивированы использовать их по назначению и приносить пользу пользователям Telegram».

Также Дуров объявил о появлении нового типа ссылок — username.t.me.

О раздаче имен пользователей по принципу аукциона Дуров рассказал 22 августа. Однако подписчикам Дурова его идеи не слишком понравились: к вечеру пост бизнесмена набрал более 21 тыс. дизлайков и около 6,5 тыс. лайков, а автор скрыл возможность выставлять публикации реакции.

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