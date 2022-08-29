Белоусов: потерять работу или перейти на неполную занятость могут до 300 тыс. россиян

Первый вице-премьер Андрей Белоусов высказался о текущем состоянии рынка труда и его возможных перспективах на второе полугодие 2022-го. Слова чиновника передает РИА «Новости».

Белоусов отметил, что сейчас не видит существенных признаков ухудшения ситуации. «Тем не менее существуют риски высвобождения занятых или перевода их в разного рода промежуточные формы: неполная занятость, снижение заработной платы, принудительные отпуска и так далее. Максимальное количество — где‑то 200–300 тыс. человек», — добавил он.

Согласно заявлению первого вице-премьера, существует ряд отраслей, входящих в зону риска по числу сотрудников, которые могут лишиться работы во второй половине года. Это автопром, машиностроение и химическая промышленность. По его данным, в машиностроении спад составил 10–17%, в химическом производстве — 9–10%.

В ответ на это премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что российское правительство заранее предусмотрело расходы в бюджете, чтобы нивелировать риски роста безработицы.

В июле Росстат сообщал, что уровень безработицы в России находится на историческом минимуме и составляет 3,9%.