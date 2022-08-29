Жаркая погода в Петербурге достигла рекорда 1881 года

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Последний месяц лета в Петербурге станет «самым жарким августом за весь ряд наблюдений с 1881 года», сообщил РБК главный синоптик городского Гидрометцентра Александр Колесов. Итоги по температуре в августе подведут позднее.

«Даже предстоящее похолодание в последние дни лета не сможет что‑то изменить», — предупредил Колесов. Какая температура держалась в августе 1881 года, он не уточнил.

«Фонтанка» пишет, что 28 августа температура воздуха в городе достигла отметки плюс 30,7 градуса — это на 0,9 градуса выше, чем было в этот день в 1997 году. Рекорды также были установлены 17, 18 и 24 августа, еще два температурных максимума были в июле.

Судя по прогнозу «Фобоса», заметное похолодание в Петербурге начнется с 1 сентября: придет переменная облачность, ожидается небольшой дождь.

Август в Москве стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений, которая длится уже 143 года. До этого самым жарким месяцем считался август 2010 года. А вот 1 сентября в столице наступит аномальное похолодание: температура упадет до плюс 10-15 градусов днем.

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