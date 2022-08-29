Режиссер «Быка» Борис Акопов работает над сценарием сериала

Режиссер фильма «Бык» Борис Акопов, получивший за него главный приз «Кинотавра» в 2019-м, трудится над сценарием сериала — его название и сюжет пока держатся в секрете, передает ТАСС.

«Я сейчас работаю на двух проектах. Я вообще думал, что уйду из режиссуры в сценарное [искусство]», — заявил Акопов, не уточнив подробности. Его вторая после «Быка» полнометражная режиссерская работа «Кэт» участвует в новой конкурсной программе Московского международного кинофестиваля «Русские премьеры».

«Кэт» рассказывает о девушке, которая занимается эскорт-услугами и обнаруживает, что она беременна. Героине предстоит совершить моральный выбор между материнством и бизнесом, который приносил хороший доход. Трейлер ленты был опубликован в начале августа. Главную роль в картине исполнила актриса Анастасия Кувшинова — для нее она стала дебютной.

Предлагаем перечитать два архивных материала, посвященных Акопову и его «Быку», — рецензию редактора кинораздела «Афиши Daily» Максима Сухагузова на этот фильм и интервью с режиссером, которое взял кинообозреватель Денис Виленкин.

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