«Яндекс Плюс» продлил работу «Плюс Дачи» в парке Горького до 11 сентября. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

2 сентября на «Даче» стартует серия кинопоказов, подготовленная командой Garage Screen Музея современного искусства «Гараж».

В программу вошли четыре фильма: об архитекторе современности Реме Колхасе «Рем», об американских художниках-активистах «The Yes Men меняют мир», о судьбе Ильи и Эмилии Кабаковых «Бедные люди. Кабаковы» и о современном художнике Иване Горшкове «Шоу всего».

Чтобы попасть на мероприятие, необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте «Плюс Дачи». Новые билеты появляются каждый день, после 11 утра.