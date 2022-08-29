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В России создадут адаптационные центры для мигрантов
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Глава Федерального центра агентства по делам национальностей Игорь Баринов на встрече с Владимиром Путиным предложил создать в России адаптационные центры для мигрантов. Президент инициативу поддержал.

Планируется, что в подобных центрах приезжие смогут узнать о российских культуре, традициях и законах, получить юридическую и психологическую поддержку. Сперва данные учреждения появятся в ряде пилотных регионов. Каких именно, Баринов не уточнил.

Он отметил, что российская экономика «нуждается в притоке иностранной рабочей силы», однако эти процессы иногда «фактически меняют этнокультурный ландшафт на отдельных территориях». «Возникают риски формирования анклавов, растет этническая преступность, некоторые направления рынка труда испытывают очень серьезное давление», — добавил глава Федерального центра агентства по делам национальностей.

Поэтому, по его словам, необходимо усилить работу по социокультурной адаптации мигрантов. Путин заявил, что подобную работу нужно начинать на родине потенциальных мигрантов.

«Там никто не против, никто не возражает. Наоборот, в Узбекистане, в Таджикистане, в Кыргызстане — пожалуйста, они все с удовольствием это делают. Нам нужно только активнее там себя вести, они даже в этом заинтересованы. Они прекрасно отдают себе отчет в том, что люди, когда уезжают с родины и приезжают к нам, должны быть адаптированы, должны знать нашу культуру, язык, знать российское законодательство», — заявил президент.

На прошлой неделе зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев сказал, что российские власти готовят новый законопроект об условиях въезда, выезда и пребывания иностранцев в стране. «Въездной контроль, правила, касающиеся пребывания на территории нашей страны мигрантов, — это составляющая часть режима безопасности на территории нашего государства. Мы работаем в совершенно иных условиях, чем несколько лет назад, и это нужно иметь в виду», — отметил он.

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