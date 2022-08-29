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Сидни Суини выложила фото с юбилея мамы. А пользователи в ответ обвинили ее в агитации за Трампа
Сегодня в 13:26

В соцсетях негативно отреагировали на фотографии звезды «Эйфории» Сидни Суини с юбилея ее мамы. Пользователи обвинили актрису в агитации за экс-президента США Дональда Трампа.

Суини опубликовала в инстаграме* снимки с 60-летия своей мамы в Айдахо, где она провела значительную часть детства. В сети обратили внимание на фотографию мужчины в футболке с синеватым флагом США, которую обычно ассоциируют с движением Blue Lives Matter в поддержку полицейских, которых видели на митинге сторонников превосходства белой расы.

© Из соцсетей Сидни Суини

Брат Суини Трент поделился фото с людьми в красных кепках с надписью «Сделай 60-летие снова великим», которые похожи на кепки Дональда Трампа «Сделаем Америку снова великой», набравшие популярность во время его президентской кампании 2016 года.

© Из соцсетей Трентона

В комментариях раскритиковали политические взгляды семьи Суини. Актриса, в свою очередь, назвала реакцию на снимки «дикостью».

«Невинное празднование 60-летия моей мамы превратилось в абсурдное политическое заявление, которое не входило в наши планы. Пожалуйста, перестаньте делать предположения. Всем любви и с днем ​​рождения, мама!», — написала она в твиттере.

Суини был одной из многих знаменитостей, поддержавших Black Lives Matter в разгар движения за социальную справедливость после убийства Джорджа Флойда в мае 2020 года. «Ненависть в этом мире должна прекратиться», — написала она тогда.

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