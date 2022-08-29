Fontaines D.C. пригласили поклонника на сцену, чтобы сыграть вместе с ним «Boys in the Better Land»

«Это все тот же обозленный, подчеркнуто неприветливый к слушателю постпанк, только еще более агрессивный и прямолинейный. На третьем альбоме вокалист Гриэн Чаттен вдруг запел о родине — как в себе, так и вдали от себя. „Skinty Fia“ часто прикрывается любовной лирикой, но в нужные моменты достает фигу из кармана и говорит о вещах более экзистенциальных, нежели амурных.

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„Skinty Fia“ — альбом о том, что ты везде чужой, кроме родных стен, и что твоя любовь к этим самым стенам безнадежная и порой безответная».