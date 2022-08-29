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Fontaines D.C. пригласили поклонника на сцену, чтобы сыграть вместе с ним «Boys in the Better Land»
Сегодня в 13:04

Ирландская постпанк-группа Fontaines D.C. пригласила своего фаната на сцену, чтобы вместе с ним сыграть песню «Boys in the Better Land», увидевшую свет на дебютной пластинке коллектива «Dogrel» (2019).

Юноша, представившийся как Декстер, держал в руках плакат с призывом совместно исполнить один из треков во время выступления музыкантов на фестивале в британском Рединге.

После приглашения Декстеру выдали гитару, он обменялся с участниками группы несколькими короткими репликами. В частности, гитарист Fontaines D.C. Карлос О’Коннелл предупредил его, что играть намерены быстро. В результате трек был сыгран значительно быстрее, чем в любой из существующих студийных версий.

Третий, последний на данный момент альбом группы «Skinty Fia» увидел свет в апреле 2022-го. Музыкальный редактор «Афиши Daily» тогда отзывался о нем так:

«Это все тот же обозленный, подчеркнуто неприветливый к слушателю постпанк, только еще более агрессивный и прямолинейный. На третьем альбоме вокалист Гриэн Чаттен вдруг запел о родине — как в себе, так и вдали от себя. „Skinty Fia“ часто прикрывается любовной лирикой, но в нужные моменты достает фигу из кармана и говорит о вещах более экзистенциальных, нежели амурных.

„Skinty Fia“ — альбом о том, что ты везде чужой, кроме родных стен, и что твоя любовь к этим самым стенам безнадежная и порой безответная».
Подробности по теме
«A Hero’s Death» Fontaines D.C. как гениальная отповедь миру высших достижений
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