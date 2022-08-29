Реклама
Новости
На журналиста и сооснователя «Диссернета» завели уголовное дело за перевод 1000 рублей ФБК*
16:31
Сидни Суини выложила фото с юбилея мамы. А пользователи в ответ обвинили ее в агитации за Трампа
16:26
Fontaines D.C. пригласили поклонника на сцену, чтобы сыграть вместе с ним «Boys in the Better Land»
16:04
Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»
В России создадут адаптационные центры для мигрантов
15:54
HBO показал тизер третьей серии «Дома дракона»
15:53
Участников автопробега спорткаров в Москве обвинили по статье о митингах. Организатора арестовали
Обновлено в 15:34
Лидера Arcade Fire обвинили в домогательствах. Главное из текста Pitchfork о предполагаемых жертвах
15:13
Финляндия будет принимать документы на туристическую визу только в четырех городах России
15:05
Duncan.Hull/Wikimedia Commons
Илон Маск: человечеству по-прежнему нужны нефть и газ, чтобы цивилизация не рухнула
14:24
В школах продолжат проверять температуру на входе
14:01
Производитель клавиатур и мышей Logitech окончательно ушел из России
14:00
«Все будет раскрыто»: вышел тизер пятого сезона «Йеллоустоуна»
13:04
ФСБ: в подготовке убийства Дарьи Дугиной участвовал украинец Богдан Цыганенко
12:51
Кадр из сериала «Медиатор»
В Москве начались съемки сиквела «Вам и не снилось». В главной роли — Виктория Толстоганова
11:55
В сеть утекла база данных пользователей СДЭК
11:50
В Балтиморе приостановили съемки сериала с Натали Портман из‑за угроз местных жителей
10:58
Джонни Депп появился на премии MTV в виде голограммы
10:54
«Авито» сняло документальный сериал о людях, сменивших профессию
10:01
Повредившему картину ученицы Малевича охраннику назначили 180 часов обязательных работ
09:05
Миссия МАГАТЭ приедет на Запорожскую АЭС для защиты «крупнейшего ядерного объекта Украины и Европы»
08:57
HBO показал тизер третьей серии «Дома дракона»
Сегодня в 12:53

HBO опубликовал тизер-превью третьей серии сериала «Дом дракона». Премьера эпизода состоится 5 сентября.

Осторожно: спойлеры!

В ролике показали таинственного пирата, недолюбливающего моряков из Вестероса, по имени Кормилец Крабов. Впервые он появился в финале второй серии.

События «Дома драконов» разворачиваются за 200 лет до сюжета «Игры престолов». В центре истории — семейство Таргариен, правящее Семью Королевствами. По сюжету король Визерис объявляет своей наследницей дочь Рейниру.

После выхода первого эпизода сериал продлили на второй сезон. HBO также объявил, что аудитория первой серии выросла до 20 млн зрителей в США.

расскажите друзьям
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
СпецпроектыРекламодателямРедакцияТегиАвторыРубрикиАрхивПриложение «Афиши»
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Afisha.ruАфиша ДетиПутеводители «Афиши»Афиша-СериалыEda.ruПикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение