HBO показал тизер третьей серии «Дома дракона»

HBO опубликовал тизер-превью третьей серии сериала «Дом дракона». Премьера эпизода состоится 5 сентября.

Осторожно: спойлеры!

В ролике показали таинственного пирата, недолюбливающего моряков из Вестероса, по имени Кормилец Крабов. Впервые он появился в финале второй серии.

События «Дома драконов» разворачиваются за 200 лет до сюжета «Игры престолов». В центре истории — семейство Таргариен, правящее Семью Королевствами. По сюжету король Визерис объявляет своей наследницей дочь Рейниру.

После выхода первого эпизода сериал продлили на второй сезон. HBO также объявил, что аудитория первой серии выросла до 20 млн зрителей в США.