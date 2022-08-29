Участников автопробега спорткаров в Москве обвинили по статье о митингах. Организатора арестовали

Полиция Москвы заподозрила семерых участников автопробега спорткаров в организации массового передвижения граждан в общественных местах, которое нарушило общественный порядок. Об этом РБК сообщил в пресс-службе Таганского районного суда.

Среди подозреваемых — Тимур Унароков, Олег Величай, Игорь Блыщик, Денис Королев, Игорь Аксенов, Алексей и Сергей Хитровы. Их могут оштрафовать на 10–20 тыс. рублей или арестовать на 15 суток.

Накануне московские полицейские пресекли несанкционированный автопробег владельцев дорогих спортивных автомобилей. Некоторых из участников задержали, а машины отправили на штрафстоянку. При этом автомобилистов заранее предупреждали о недопустимости проведения мероприятия, зная, что они собираются также расклеивать наклейки «Богатые и успешные».

По данным телеграм-канала Shot, в автопробеге планировали поучаствовать более 200 человек, внесшие за это от 40 до 350 тыс. рублей.