Илон Маск: человечеству по-прежнему нужны нефть и газ, чтобы цивилизация не рухнула

В ближайшей перспективе человечеству нужно будет использовать нефть и газ, иначе цивилизация рухнет. Об этом на конференции в Норвегии заявил глава Tesla и SpaceX Илон Маск, передает Reuters.

На вопрос, следует ли Норвегии продолжать бурение новых скважин для добычи углеводородов, предприниматель ответил, что сейчас необходимы дополнительные исследования.

«Одна из самых больших проблем, с которыми когда‑либо сталкивался мир, — это переход к устойчивой энергетике и устойчивой экономике», — сказал он, отметив, что на этот переход «уйдет несколько десятилетий».

По мнению бизнесмена, ветроэнергетика в Северном море в сочетании со стационарными аккумуляторными батареями может стать ключевым источником энергии, особенно в зимний период.

Еще одной проблемой, которая его волнует, Маск назвал уровень рождаемости. «Я думаю, важно, чтобы у людей было достаточно детей для поддержания цивилизации, чтобы мы не исчезли», — отметил он.

Ранее Илон Маск предложил Джо Байдену выпустить из тюрем всех осужденных по делам о наркотиках в США. Так он отреагировал на старания администрации президента по освобождению баскетболистки Бриттни Грайнер, осужденной в России за контрабанду наркотиков. По мнению предпринимателя, людей не следует лишать свободы за ненасильственные действия.