В школах продолжат проверять температуру на входе

Сотрудники школьных столовых и обслуживающий персонал по-прежнему должны будут носить маски, перчатки и соблюдать остальные меры профилактики. Также под запретом окажутся массовые мероприятия в закрытых помещениях с привлечением лиц из других организаций, а на открытом воздухе они разрешены.

С нового учебного года снимается запрет на нахождение школьников в одном и том же кабинете на всех уроках, можно не соблюдать дистанцию в 1,5 метра во время экзаменов и не предоставлять справку о здоровье, если не было контакта с больным коронавирусом, но подтверждать документом перенесенное заболевание остается обязательным.