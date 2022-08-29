Производитель клавиатур и мышей Logitech окончательно ушел из России

Швейцарский бренд компьютерных клавиатур, мышей и других аксессуаров Logitech окончательно ушел из России. Об этом сообщает CNews.

«После приостановки поставок в Россию ранее в этом году Logitech продолжала пристально следить за ситуацией. Из‑за того, что нестабильность в регионе продолжается, мы с сожалением сообщаем, что невозможно работать в России, как раньше. Мы начали процесс по сворачиванию оставшейся деятельности», — сказано в заявлении компании.

Последний день сотрудники российского офиса отработают 31 августа 2022 года. По словам собеседника CNews, некоторых из них перевели в Казахстан. «Скорее всего оставляют возможность для дальнейшей работы с нашим рынком и параллельного импорта», — рассказал он.

В СNews отметили, что из‑за ухода швейцарской компании у российских участников ВКС-рынка могут возникнуть временные трудности, до тех пор пока им не удастся заместить выпавший сегмент европейской продукции на китайскую.