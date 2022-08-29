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ФСБ: в подготовке убийства Дарьи Дугиной участвовал украинец Богдан Цыганенко
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вчера в 14:10
ФСБ: в подготовке убийства Дарьи Дугиной участвовал украинец Богдан Цыганенко
Сегодня в 09:51

ФСБ сообщила о причастии к убийству Дарьи Дугиной гражданина Украины Богдана Цыганенко. В ведомстве заявили, что он действовал вместе с Натальей Вовк, которую российские спецслужбы называют исполнительницей убийства.

«В ходе дальнейших мероприятий установлено, что убийство Дарьи Дугиной вместе с Натальей Вовк готовил в Москве еще один член украинской диверсионно-террористической группы, гражданин Украины Цыганенко Богдан Петрович, 1978 года рождения, который прибыл в Россию транзитом через Эстонию 30 июля 2022 года и покинул территорию России за день до совершения подрыва Дарьи Дугиной», — говорится в заявлении Центра общественных связей ФСБ.

Цыганенко, по версии ФСБ, обеспечил Наталью Вовк поддельными документами и автомобильными номерами и помог ей собрать самодельное взрывное устройство.

Вечером 20 августа Дугина Дарья погибла в результате ЧП в Подмосковье. Внедорожник, которым она управляла, взорвался на ходу. Спустя два дня ФСБ заявила, что убийство готовили украинские спецслужбы, а исполнила его гражданка Украины Наталья Вовк.

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