ФСБ: в подготовке убийства Дарьи Дугиной участвовал украинец Богдан Цыганенко

ФСБ сообщила о причастии к убийству Дарьи Дугиной гражданина Украины Богдана Цыганенко. В ведомстве заявили, что он действовал вместе с Натальей Вовк, которую российские спецслужбы называют исполнительницей убийства.

«В ходе дальнейших мероприятий установлено, что убийство Дарьи Дугиной вместе с Натальей Вовк готовил в Москве еще один член украинской диверсионно-террористической группы, гражданин Украины Цыганенко Богдан Петрович, 1978 года рождения, который прибыл в Россию транзитом через Эстонию 30 июля 2022 года и покинул территорию России за день до совершения подрыва Дарьи Дугиной», — говорится в заявлении Центра общественных связей ФСБ.

Цыганенко, по версии ФСБ, обеспечил Наталью Вовк поддельными документами и автомобильными номерами и помог ей собрать самодельное взрывное устройство.

Вечером 20 августа Дугина Дарья погибла в результате ЧП в Подмосковье. Внедорожник, которым она управляла, взорвался на ходу. Спустя два дня ФСБ заявила, что убийство готовили украинские спецслужбы, а исполнила его гражданка Украины Наталья Вовк.

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