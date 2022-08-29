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«Все будет раскрыто»: вышел тизер пятого сезона «Йеллоустоуна»
Сегодня в 10:04

Paramount опубликовала первый тизер грядущего пятого сезона сериала «Йеллоустоун». Премьера запланирована на 13 ноября.

В ролике, который длится всего 15 секунд, показали членов семьи Даттон. «Все будет раскрыто», — гласит тизер.

Сериал «Йеллоустоун» вышел в 2018 году. Вестерн с Кевином Костнером в главной роли рассказывает о фермере-миллионере Джоне Даттоне, который владеет огромным ранчо на границе с Йеллоустонским национальным парком.

Семейство вынуждено защищать свое жилище от постоянных атак со стороны землевладельцев, индейской резервации и руководства самого заповедника. «Афиша Daily» рассказывала о шоу подробно.

В 2021 году у «Йеллоустоуна» появился первый приквел — сериал «1883». Он рассказал о предках Джона Даттона, которые отправились в путешествие на запад через Великие равнины к диким землям Монтаны. В «1883» снялись Сэм Эллиотт, Билли Боб Торнтон и другие.

В 2022 году в работу запустили еще один приквел — «1932» с Харрисоном Фордом и Хелен Миррен. Шоу расскажет о новом поколении семьи Даттон. Оно, согласно сюжету, столкнется с исторической засухой, запретом на алкоголь в США и Великой депрессией.

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Кевин КостнерБилли ТорнтонХаррисон ФордСэм ЭллиоттХелен Миррен
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