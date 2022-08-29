Лидера Arcade Fire обвинили в домогательствах. Главное из текста Pitchfork о предполагаемых жертвах

Три женщины и одна персона, предпочитающая местоимение «они», обвинили вокалиста канадской инди-рок-группы Arcade Fire в сексуальных домогательствах. Музыкальное издание Pitchfork собрало их истории, а также привело заявления самого Батлера: он утверждает, что все отношения, о которых сообщается в тексте, строились на взаимном согласии. «Афиша Daily» выбрала главное из материала.

Все предполагаемые жертвы появляются в материале под псевдонимами. Издание отмечает, что музыкант передал свои заявления через нью-йоркскую специалистку по кризисному PR Ризу Хеллер.

Девушка, скрывающаяся под именем Стелла, рассказала, что познакомилась с музыкантом в 2016-м, когда ей было 18 лет. Батлер отреагировал на ее фото в инстаграме*, где Стелла отметила его. Pitchfork, ознакомившийся со скриншотами переписки, подтверждает это.

Он пригласил девушку в бар, которым владеет совместно с супругой Реджин Шассан, а через несколько дней попросил номер Стеллы. Она утверждает, что Батлер начал присылать тексты, которые описаны ею как откровенные. «Прости, я правда ненавижу секстинг (отправку интимных сообщений. — Прим. ред.)», — ответила она. Затем, по ее словам, он присылал ей фото своих гениталий без ее согласия. Музыкант просил не рассказывать о факте общения, сообщила она.

Согласно утверждению Батлера, двое обменивались интимными сообщениями еще до встречи в баре, а во время нее Стелла предлагала ему заняться любовью. Девушка отрицает оба заявления музыканта. Она признается, что на встрече была пьяна.

Батлер подтвердил, что отправлял откровенные сообщения после встречи, и заявил, что неправильно воспринял ее молчание в ответ. «Я действительно неверно истолковал ее дискомфорт от продолжения секстинга и в итоге пришел к выводу, что сделал ей неприятно, не приняв ее предложение переспать со мной», — заявил он.

«После нескольких месяцев я больше не могла выносить это (откровенные сообщения. — Прим. ред.)», — заявила Стелла. По ее словам, она заблокировала два телефонных номера музыканта. Переписка в инстаграме завершилась в конце 2016-го.

В сентябре 2017-го года девушка прошла на концерт Arcade Fire по гостевым спискам: она заявила, что «хотела, по крайней мере, взять что‑то от отношений». Затем спустя два месяца Батлер и Стелла коротко обменялись сообщениями в инстаграме.

Вторая и третья предполагаемые жертвы, Фиона и Сара, также начали общение с лидером Arcade Fire в инстаграме: они писали музыканту, что любят его музыку. Начало переписки с первой датируется 2017-м годом, со второй — 2018-м. Им было 20 и 23 года соответственно.

По их словам, после бесед о музыке Батлер переходил к просьбам, а затем требованиям прислать ему свои интимные видео. От Сары он требовал выходить с ним на связь по видео в FaceTime — несколько раз она отвечала, что не готова, передает Pitchfork, ознакомившийся с перепиской.

«Я не люблю быть на видео, особенно в сексуальном ключе. Я помню, что очень переживала и стыдилась того, что я все же это делала. Я говорила ему: „Мне нехорошо“. Он отвечал: „Пришли мне фотографию сейчас“. Он использовал меня в качестве психотерапевта и одновременно — как быстрый способ заняться сексом по телефону», — заявила Сара.

Она добавила: «Мне было плохо каждый день после того, как я этим занималась». Мать Сары описала состояние дочери в 2018-м году как депрессию.

Батлер заявил, что обменивался с девушкой интимными сообщениями. Затем, по его словам, она начала приходить на все события, где фронтмен канадской инди-группы был диджеем, а также в его ресторан. Музыкант заявил, что попросил охрану не подпускать ее слишком близко.

Сара сообщила, что была на двух мероприятиях, охрана с ней не говорила, а в ресторан она приходила, потому что там работал ее бойфренд, — так у них были бесплатная еда и напитки.

Переписка и видеочаты фронтмена Arcade Fire с Фионой переросли в сексуальные отношения, пишет Pitchfork. Он также просил ее держать их в тайне. Батлер заявил, что они несколько раз переспали, секс был по взаимному согласию.

После одного из таких случаев Фиона совершила попытку самоубийства. Она заявила: «Мне стало сложно не обращать внимания на цену, которую я плачу из‑за необходимости держать все в тайне, задвигать подальше собственные потребности, чтобы потакать ему, на недостаток личных границ и нахождение в роли „еще одной женщины“».

Батлер заявил: спустя год Фиона написала ему, что скучает и хочет продолжения секстинга. Девушка это отрицает. Ссылаясь на скриншоты переписки, Pitchfork факт обмена сообщениями не подтверждает.

По словам музыканта, Фиона призналась ему, что ей было психологически сложно после секса с ним, но затем сообщила, что ее депрессия с музыкантом не связана. После этого, согласно его словам, двое длительное время переписывались «как друзья» и договорились встретиться за чашкой кофе.

Четвертая предполагаемая жертва — Лили (предпочитает обращение «они»). Лили рассказали, что Батлер познакомился с ними на концерте другой группы в Монреале в январе 2015-го года. Музыкант утверждает, что Лили флиртовали. Лили утверждают, что общение было дружеским.

Произошел обмен контактами, на следующий день — сообщениями. Pitchfork, видевший скриншоты переписки, пишет: фронтмен Arcade Fire получил сообщение, что для Лили их взаимоотношения не носят сексуальную подоплеку.

Затем Батлер пригласил Лили на встречу, которую описал как свидание. По его словам, они целовались, оба были на это согласны. Для Лили встреча была дружеской, факт поцелуя они отрицают.

На следующей встрече, как говорит Батлер, Лили флиртовали, за флиртом последовали поцелуи. По воспоминаниям Лили, ужин был «неловким», а музыкант агрессивно трогал их за промежность.

Артист заявляет, что положил руку на внутреннюю часть бедра Лили и услышал в ответ «не в машине». Затем случился поцелуй. Батлер отмечает: это утвердило его в том, что «влечение было взаимным». Лили описывают поцелуй как «короткий и дискомфортный» и отрицают взаимность.

Затем фронтмен инди-группы, по словам Лили, писал им, прося о своем визите к ним в дом. Лили говорят, что ему было отказано несколько раз, но затем он все же появился у их дома, они впустили музыканта. Согласно заявлению Лили, вначале Батлер пытался поцеловать их, хватал, а затем повалил на диван. После окрика музыкант отступил.

Он отрицает обвинения. Лидер Arcade Fire заявил, что поцелую не препятствовали обе стороны, но затем, когда оба переместились на диван, Батлер почувствовал перемены в настрое и поинтересовался состоянием Лили. Он остановился и покинул дом, уйти его не просили, заявил музыкант.

После этого случая Батлер получил от Лили сообщение с извинениями из‑за отказа. Лили сообщили Pitchfork, что сочли себя неправыми. Однако спустя несколько месяцев Лили пришли к выводу, что действия музыканта были сексуальными домогательствами.

Издание не сообщает, обратился ли кто‑то из предполагаемых жертв в суд. Реджин Шассан, жена Батлера, в опубликованном Pitchfork сообщении высказалась в поддержку супруга.

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