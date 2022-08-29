На Киностудии им. М.Горького начались съемки нового фильма по повести Галины Щербаковой «Вам и не снилось». Об этом сообщает ТАСС.

В экранизации главную роль исполнит Виктория Толстоганова. В центре сюжета под рабочим названием «Вера» окажется мать главного героя оригинальной истории.

«Главное, что нужно знать о нашем новом проекте „Вера“, — это ни в коем случае не ремейк фильма, снятого на Киностудии имени М.Горького 40 лет назад. Это совершенно новая актуальная экранизация знаменитой повести, в которой центральной станет линия мамы Ромки — Веры. Это новый современный сценарий, он ближе к литературному источнику. И новая современная постановка», — рассказала генпродюсер картины Лика Бланк.

В картине снимутся Ольга Сутулова (мама Юли) и Алексей Розин (муж Веры). Самих Рому и Юлю в новой экранизации сыграют молодые актеры Тимофей Тимков и Полина Меркурьева.

«Сейчас я только вхожу в роль Веры. Чувствую, как она „выглядит“ изнутри. Так как это совсем не я, мне важно это ощущать — понимать, что я в каком‑то другом теле нахожусь. Своей мамы, например. Мне это очень помогает. Я думаю о своей маме, когда начинаю эту роль играть. А там будет видно», — подчеркнула Толстоганова.

Советская картина вышла в 1981 году и стала одной из самых успешных в прокате. Она рассказывает о двух старшеклассниках, которые влюбляются друг в друга. При этом родители против их отношений.