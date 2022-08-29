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Джонни Депп появился на премии MTV в виде голограммы
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Джонни Депп появился на церемонии вручения наград MTV Video Music Awards 2022 в костюме талисмана шоу — лунного человека. Это было первое появление актера на шоу после судебного разбирательства с бывшей женой Эмбер Херд.

После выступления Джека Харлоу, Ферги и Лиззо Депп появился в виде голограммы, словно паря над ареной Prudential Center. «Знаете что? Мне нужна была работа», — сказал он.

Позже Депп сыграл еще одну эпизодическую роль, сказав: «Эй, VMA [Video Music Awards], давайте вернемся к гребаной музыке, а?»

В своем последнем номере Депп предложил свои профессиональные услуги. «Я просто хочу, чтобы вы, ребята, знали, что я готов отпраздновать дни рождения, бар-мицвы и бат-мицвы, свадьбы, все, что вам нужно… что‑нибудь, что угодно. Так что, о, а еще я дантист», — сказал он после рекламной паузы.

MTV Video Music Awards 2022 прошел накануне. Приз в главной категории «Видео года» получил пятнадцатиминутный клип Тейлор Свифт «All Too Well», почетную награду «Мировой иконы» получила группа Red Hot Chili Peppers, а рэперша Никки Минаж стала лауреатом в категории «Признание поколения». В номинации «Альбом года» выиграл британский певец Гарри Стайлз со своей пластинкой «Harry’s House».

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