Реклама
Новости
ФСБ: в подготовке убийства Дарьи Дугиной участвовал украинец Богдан Цыганенко
12:51
Кадр из сериала «Медиатор»
В Москве начались съемки сиквела «Вам и не снилось». В главной роли — Виктория Толстоганова
11:55
В сеть утекла база данных пользователей СДЭК
11:50
В Балтиморе приостановили съемки сериала с Натали Портман из‑за угроз местных жителей
10:58
Джонни Депп появился на премии MTV в виде голограммы
10:54
«Авито» сняло документальный сериал о людях, сменивших профессию
10:01
Повредившему картину ученицы Малевича охраннику назначили 180 часов обязательных работ
09:05
Миссия МАГАТЭ приедет на Запорожскую АЭС для защиты «крупнейшего ядерного объекта Украины и Европы»
08:57
В Португалии нашли крупнейший в Европе скелет динозавра
вчера в 20:55
В Индии взорвали два 103-метровых небоскреба, так как их построили незаконно
вчера в 20:09
Трек Элтона Джона и Бритни Спирс лидирует в чартах 40 стран
вчера в 19:01
Утечка данных пользователей Start, топ сериалов с худшими концовками и другие новости дня
вчера в 18:16
Дайджест
Август в Москве стал самым жарким за всю историю наблюдений
вчера в 17:03
ТАСС: перелеты в Сочи станут быстрее с 30 августа
вчера в 16:59
Онлайн-кинотеатр Start подтвердил утечку данных зарегистрированных пользователей
Обновлено вчера в 16:41
Айхал Аммосов/«ВКонтакте»
На якутского музыканта завели дело о дискредитации ВС из‑за баннера «Якутский панк против войны»
вчера в 16:23
FT: Евросоюз собирается приостановить соглашение об упрощении визового режима с Россией
вчера в 16:21
Полиция в Москве не дала провести автопробег «богатых и успешных» владельцев спорткаров
вчера в 15:41
Джоан Роулинг объяснила, почему не захотела сниматься в спецвыпуске «Гарри Поттера»
вчера в 14:49
Англоязычную версию издания «Холод» раскритиковали в сети. Его название созвучно с голодомором
вчера в 14:10
Тейлор Свифт выиграла «Видео года» по версии MTV и объявила дату выхода альбома «Midnights»
Сегодня в 07:07

В штате Нью-Джерси прошло вручение MTV Video Music Awards 2022. Список победителей этого года опубликован на сайте премии.

Приз в главной категории «Видео года» получил пятнадцатиминутный клип Тейлор Свифт «All Too Well» с Сэди Синк («Очень странные дела») и Диланом О’Брайеном («Волчонок») в главных ролях. На награду претендовали такие ролики, как «Shivers» Эда Ширана, «As It Was» Гарри Стайлза и «Way 2 Sexy» Дрейка, Янг Танга и Future.

На церемонии награждения Свифт объявила, что ее новый альбом выйдет 21 октября этого года. В пластинку под названием «Midnights» войдет 13 треков. По словам певицы, эти песни были написаны посреди ночи во время «путешествия сквозь ужасы и сладкие сны».

© Из соцсетей Тейлор Свифт

Почетную награду «Мировой иконы» по версии MTV в этом году получила калифорнийская рок-группа Red Hot Chili Peppers, а рэперша Ники Минаж стала лауреатом в категории «Признание поколения».

В номинации «Альбом года» выиграл британский певец Гарри Стайлз со своей пластинкой «Harry’s House». Он обошел свою соотечественницу Адель, американскую певицу Билли Айлиш, канадца Drake и пуэрториканца Bad Bunny.

Полный список победителей MTV Video Music Awards 2022

Альбом года — Гарри Стайлз «Harry’s House»;

Группа года — BTS;

Исполнитель года — Bad Bunny;

Лучший новый артист — Дав Кэмерон;

Лучшая песня — Билли Айлиш «Happier Than Ever»;

Видео года — Тейлор Свифт «All Too Well»;

Лучший кей-поп-клип — Лиса из Blackpink «Lalisa»;

Лучшее видео со смыслом — Лиззо «About Damn Time»;

Лучшее альтернативное видео — Maneskin «I Wanna Be Your Slave»;

Лучшее латиноамериканское видео — Анитта «Evolver»;

Лучшее рок-видео — Red Hot Chili Peppers «Black Summer»;

Лучшее поп-видео — Гарри Стайлз «As It Was»;

Лучшая совместная работа — Lil Nas X и Джек Харлоу «Industry Baby»;

Лучшие визуальные эффекты — Lil Nas X и Джек Харлоу «Industry Baby»;

Лучшее длинное видео — Тейлор Свифт «All Too Well»;

Лучшее хип-хоп видео — Ники Минаж «Do We Have a Problem»;

Лучшее R&В-видео — The Weeknd «Out of Time»;

Главная песня лета — Джек Харлоу «First Class»;

Признание поколения — Ники Минаж;

Мировая икона — Red Hot Chili Peppers.

расскажите друзьям
Другие материалы по темам
люди
АдельЭйбeл ТесфайеБилли АйлишЭд Ширан
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
СпецпроектыРекламодателямРедакцияТегиАвторыРубрикиАрхивПриложение «Афиши»
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Afisha.ruАфиша ДетиПутеводители «Афиши»Афиша-СериалыEda.ruПикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение