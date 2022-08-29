Тейлор Свифт выиграла «Видео года» по версии MTV и объявила дату выхода альбома «Midnights»

В штате Нью-Джерси прошло вручение MTV Video Music Awards 2022. Список победителей этого года опубликован на сайте премии.

Приз в главной категории «Видео года» получил пятнадцатиминутный клип Тейлор Свифт «All Too Well» с Сэди Синк («Очень странные дела») и Диланом О’Брайеном («Волчонок») в главных ролях. На награду претендовали такие ролики, как «Shivers» Эда Ширана, «As It Was» Гарри Стайлза и «Way 2 Sexy» Дрейка, Янг Танга и Future.

На церемонии награждения Свифт объявила, что ее новый альбом выйдет 21 октября этого года. В пластинку под названием «Midnights» войдет 13 треков. По словам певицы, эти песни были написаны посреди ночи во время «путешествия сквозь ужасы и сладкие сны».

© Из соцсетей Тейлор Свифт

Почетную награду «Мировой иконы» по версии MTV в этом году получила калифорнийская рок-группа Red Hot Chili Peppers, а рэперша Ники Минаж стала лауреатом в категории «Признание поколения».

В номинации «Альбом года» выиграл британский певец Гарри Стайлз со своей пластинкой «Harry’s House». Он обошел свою соотечественницу Адель, американскую певицу Билли Айлиш, канадца Drake и пуэрториканца Bad Bunny.

Полный список победителей MTV Video Music Awards 2022

Альбом года — Гарри Стайлз «Harry’s House»;

Группа года — BTS;

Исполнитель года — Bad Bunny;

Лучший новый артист — Дав Кэмерон;

Лучшая песня — Билли Айлиш «Happier Than Ever»;

Видео года — Тейлор Свифт «All Too Well»;

Лучший кей-поп-клип — Лиса из Blackpink «Lalisa»;

Лучшее видео со смыслом — Лиззо «About Damn Time»;

Лучшее альтернативное видео — Maneskin «I Wanna Be Your Slave»;

Лучшее латиноамериканское видео — Анитта «Evolver»;

Лучшее рок-видео — Red Hot Chili Peppers «Black Summer»;

Лучшее поп-видео — Гарри Стайлз «As It Was»;

Лучшая совместная работа — Lil Nas X и Джек Харлоу «Industry Baby»;

Лучшие визуальные эффекты — Lil Nas X и Джек Харлоу «Industry Baby»;

Лучшее длинное видео — Тейлор Свифт «All Too Well»;

Лучшее хип-хоп видео — Ники Минаж «Do We Have a Problem»;

Лучшее R&В-видео — The Weeknd «Out of Time»;

Главная песня лета — Джек Харлоу «First Class»;

Признание поколения — Ники Минаж;

Мировая икона — Red Hot Chili Peppers.