«Авито» сняло документальный сериал о людях, сменивших профессию

«Авито работа» сняла документальный сериал о людях, которые сменили профессию в период личного кризиса. В основу роликов легли истории людей из разных городов о новой работе, рассказали «Афише Daily» создатели проекта.

Все герои сериала в какой‑то момент жизни оказались в кризисной ситуации, из которой сумели найти выход. Они рассказали, как получали новую специальность или продолжали расти профессионально на старом месте работы.

В роликах можно услышать истории Леки из Карелии, которая за 15 минут пожара потеряла любимое дело, дальнобойщиков Андрея и Стаси из Липецка, владельцев экокафе Влады и Павла из Петербурга, разнорабочего на турбазе Радислава из Карелии и бывшего шахтера Андрея из Прокопьевска, который устроился на работу в службу безопасности.

Андрей и Стася пытались быть аниматорами на курорте, но вернулись к перевозкам грузов

«Цикл роликов поддерживает людей, которые прямо сейчас находятся в поиске работы. Каждый из героев подробно рассказывает, какие навыки ему пригодились и как он нашел новую профессию. Ответы на эти вопросы помогут другим понять, что всегда можно сменить специальность или профессию», — рассказали авторы проекта.

По данным аналитиков «Авито», сегодня россияне чаще стали задумываться о смене работы или профиля: в июле 2022 года россияне интересовались поиском новой работы на 20% больше по сравнению с июлем 2021-го. В этом июле самыми популярными отраслями, в которых жители России ищут работу, стали продажи, туризм, производство и сельское хозяйство, транспорт и логистика, а также строительство.

Среди регионов-лидеров по приросту количества пользователей, готовых сменить работу, Челябинская область (+78,9%), Калининградская область (+67,6%), Иркутская область (+65,6%), Самарская область (+62,5%) и Республика Татарстан (+59,2%).