Реклама
Новости
ФСБ: в подготовке убийства Дарьи Дугиной участвовал украинец Богдан Цыганенко
12:51
Кадр из сериала «Медиатор»
В Москве начались съемки сиквела «Вам и не снилось». В главной роли — Виктория Толстоганова
11:55
В сеть утекла база данных пользователей СДЭК
11:50
В Балтиморе приостановили съемки сериала с Натали Портман из‑за угроз местных жителей
10:58
Джонни Депп появился на премии MTV в виде голограммы
10:54
«Авито» сняло документальный сериал о людях, сменивших профессию
10:01
Повредившему картину ученицы Малевича охраннику назначили 180 часов обязательных работ
09:05
Миссия МАГАТЭ приедет на Запорожскую АЭС для защиты «крупнейшего ядерного объекта Украины и Европы»
08:57
В Португалии нашли крупнейший в Европе скелет динозавра
вчера в 20:55
В Индии взорвали два 103-метровых небоскреба, так как их построили незаконно
вчера в 20:09
Трек Элтона Джона и Бритни Спирс лидирует в чартах 40 стран
вчера в 19:01
Утечка данных пользователей Start, топ сериалов с худшими концовками и другие новости дня
вчера в 18:16
Дайджест
Август в Москве стал самым жарким за всю историю наблюдений
вчера в 17:03
ТАСС: перелеты в Сочи станут быстрее с 30 августа
вчера в 16:59
Онлайн-кинотеатр Start подтвердил утечку данных зарегистрированных пользователей
Обновлено вчера в 16:41
Айхал Аммосов/«ВКонтакте»
На якутского музыканта завели дело о дискредитации ВС из‑за баннера «Якутский панк против войны»
вчера в 16:23
FT: Евросоюз собирается приостановить соглашение об упрощении визового режима с Россией
вчера в 16:21
Полиция в Москве не дала провести автопробег «богатых и успешных» владельцев спорткаров
вчера в 15:41
Джоан Роулинг объяснила, почему не захотела сниматься в спецвыпуске «Гарри Поттера»
вчера в 14:49
Англоязычную версию издания «Холод» раскритиковали в сети. Его название созвучно с голодомором
вчера в 14:10
«Авито» сняло документальный сериал о людях, сменивших профессию
Сегодня в 07:01

«Авито работа» сняла документальный сериал о людях, которые сменили профессию в период личного кризиса. В основу роликов легли истории людей из разных городов о новой работе, рассказали «Афише Daily» создатели проекта.

Все герои сериала в какой‑то момент жизни оказались в кризисной ситуации, из которой сумели найти выход. Они рассказали, как получали новую специальность или продолжали расти профессионально на старом месте работы.

В роликах можно услышать истории Леки из Карелии, которая за 15 минут пожара потеряла любимое дело, дальнобойщиков Андрея и Стаси из Липецка, владельцев экокафе Влады и Павла из Петербурга, разнорабочего на турбазе Радислава из Карелии и бывшего шахтера Андрея из Прокопьевска, который устроился на работу в службу безопасности.

Андрей и Стася пытались быть аниматорами на курорте, но вернулись к перевозкам грузов

«Цикл роликов поддерживает людей, которые прямо сейчас находятся в поиске работы. Каждый из героев подробно рассказывает, какие навыки ему пригодились и как он нашел новую профессию. Ответы на эти вопросы помогут другим понять, что всегда можно сменить специальность или профессию», — рассказали авторы проекта.

По данным аналитиков «Авито», сегодня россияне чаще стали задумываться о смене работы или профиля: в июле 2022 года россияне интересовались поиском новой работы на 20% больше по сравнению с июлем 2021-го. В этом июле самыми популярными отраслями, в которых жители России ищут работу, стали продажи, туризм, производство и сельское хозяйство, транспорт и логистика, а также строительство.

Среди регионов-лидеров по приросту количества пользователей, готовых сменить работу, Челябинская область (+78,9%), Калининградская область (+67,6%), Иркутская область (+65,6%), Самарская область (+62,5%) и Республика Татарстан (+59,2%).

расскажите друзьям
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
СпецпроектыРекламодателямРедакцияТегиАвторыРубрикиАрхивПриложение «Афиши»
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Afisha.ruАфиша ДетиПутеводители «Афиши»Афиша-СериалыEda.ruПикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение