Миссия МАГАТЭ приедет на Запорожскую АЭС для защиты «крупнейшего ядерного объекта Украины и Европы»

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси объявил о формировании делегации, которая на этой неделе посетит Запорожскую АЭС.
«Этот день настал, миссия МАГАТЭ по поддержке и содействию уже на пути на Запорожскую АЭС. Мы должны обеспечить безопасность и сохранность крупнейшего ядерного объекта Украины и Европы. Горжусь тем, что возглавляю эту миссию, которая прибудет на ЗАЭС позднее на этой неделе», — написал он в своих соцсетях.
Участники миссии оценят физический ущерб, нанесенный станции, определят, работают ли основные и резервные системы безопасности и охраны, а также проанализируют условия работы персонала и примут срочные меры по обеспечению безопасности на АЭС.
С начала марта Запорожская АЭС, расположенная в Энергодаре, находится под контролем российских войск.