Миссия МАГАТЭ приедет на Запорожскую АЭС для защиты «крупнейшего ядерного объекта Украины и Европы»

«Этот день настал, миссия МАГАТЭ по поддержке и содействию уже на пути на Запорожскую АЭС. Мы должны обеспечить безопасность и сохранность крупнейшего ядерного объекта Украины и Европы. Горжусь тем, что возглавляю эту миссию, которая прибудет на ЗАЭС позднее на этой неделе», — написал он в своих соцсетях.