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Миссия МАГАТЭ приедет на Запорожскую АЭС для защиты «крупнейшего ядерного объекта Украины и Европы»
Сегодня в 05:57

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси объявил о формировании делегации, которая на этой неделе посетит Запорожскую АЭС.

«Этот день настал, миссия МАГАТЭ по поддержке и содействию уже на пути на Запорожскую АЭС. Мы должны обеспечить безопасность и сохранность крупнейшего ядерного объекта Украины и Европы. Горжусь тем, что возглавляю эту миссию, которая прибудет на ЗАЭС позднее на этой неделе», — написал он в своих соцсетях.

Участники миссии оценят физический ущерб, нанесенный станции, определят, работают ли основные и резервные системы безопасности и охраны, а также проанализируют условия работы персонала и примут срочные меры по обеспечению безопасности на АЭС.

С начала марта Запорожская АЭС, расположенная в Энергодаре, находится под контролем российских войск.

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