В Индии взорвали два 103-метровых небоскреба, так как их построили незаконно

В индийском городе Ноида взрывом демонтировали два небоскреба, известных как Apex и Ceyane. Об этом сообщает Financial Express.

Перед операцией из района были эвакуированы около 5 тыс. людей, соседние дома закрыли плотной пленкой. Полиция оцепила территорию и перекрыла несколько дорог.

А вот сам взрыв занял куда меньше времени, чем подготовка к нему, — всего за 9 секунд от высотных зданий осталось только основание и куча мусора. Все благодаря 3700 килограмма взрывчатки — именно столько потребовалось для сноса.