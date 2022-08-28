В Индии взорвали два 103-метровых небоскреба, так как их построили незаконно

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Сегодня в 17:09

В индийском городе Ноида взрывом демонтировали два небоскреба, известных как Apex и Ceyane. Об этом сообщает Financial Express.

Перед операцией из района были эвакуированы около 5 тыс. людей, соседние дома закрыли плотной пленкой. Полиция оцепила территорию и перекрыла несколько дорог.

А вот сам взрыв занял куда меньше времени, чем подготовка к нему, — всего за 9 секунд от высотных зданий осталось только основание и куча мусора. Все благодаря 3700 килограмма взрывчатки — именно столько потребовалось для сноса.

Высота каждого из небоскребов составляла 103 метра. В них должны были расположится около 900 квартир и 20 магазинов. Индийские СМИ называют этот снос крупнейшим за всю историю страны.

Судебные разбирательства по поводу законности этих построек длились 9 лет. В итоге выяснилось, что застройщики нарушили нормы минимального расстояния между небоскребами. В августе 2021 года Верховный суд Индии постановил снести Apex и Ceyane.

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