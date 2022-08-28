Утечка данных пользователей Start, топ сериалов с худшими концовками и другие новости дня

В открытом доступе оказались данные 43,9 млн зарегистрированных пользователей онлайн-кинотеатра Start , включая граждан России, Украины, Казахстана и Китая. В слитую базу попали имена, адреса электронных почт, пароли, IP-адреса и другая личная информация подписчиков платформы.

Против лидера якутской панк-группы Crispy Newspaper, активиста Айхала Аммосова, возбудили уголовное дело по статье о дискредитации ВС России. Вместе со своей подругой он пытался вывесить в центре Якутска баннер с надписью «Yakutian punk against war» (в переводе с английского «Якутский панк против войны»).