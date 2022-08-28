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Трек Элтона Джона и Бритни Спирс лидирует в чартах 40 стран
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Утечка данных пользователей Start, топ сериалов с худшими концовками и другие новости дня
18:16
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Август в Москве стал самым жарким за всю историю наблюдений
17:03
ТАСС: перелеты в Сочи станут быстрее с 30 августа
16:59
Айхал Аммосов / «ВКонтакте»
На якутского музыканта завели дело о дискредитации ВС из‑за баннера «Якутский панк против войны»
16:23
FT: Евросоюз собирается приостановить соглашение об упрощении визового режима с Россией
16:21
Полиция в Москве не дала провести автопробег «богатых и успешных» владельцев спорткаров
15:41
Джоан Роулинг объяснила, почему не захотела сниматься в спецвыпуске «Гарри Поттера»
14:49
Англоязычную версию издания «Холод» раскритиковали в сети. Его название созвучно с Голодомором
14:10
Netflix/Twitter
Сериалы «Наследники» и «Очень странные дела» стали победителями Гильдии менеджеров по локациям
13:59
Власти Майами выкупают у горожан оружие для передачи Украине
13:28
В Москве зафиксировали увеличение количества смога и ухудшение видимости
13:11
Dell ушел из России еще в середине августа
12:42
ЧГТРК «Грозный»/YouTube
Кадыров выступил против отпусков для военных во время спецоперации
10:53
Reuters: два корабля ВМС США вошли в Тайваньский пролив впервые после визита Пэлоси на остров
09:42
«Сопрано», «Игра престолов» и «Декстер»: 24 сериала с худшими финалами по версии Variety
08:52
Гостиница в Донецке, где остановилась Барановская, попала под обстрел. Ведущая не пострадала
вчера в 21:07
Путин поручил выплатить до 20 тыс. рублей «вынужденно прибывшим на территорию РФ» жителям Украины
вчера в 20:35
В Великобритании молодожены пригласили на свадьбу Киану Ривза — и он пришел
вчера в 20:20
Адвокаты основателя WikiLeaks обжаловали решение Великобритании о его экстрадиции
вчера в 19:07
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Утечка данных пользователей Start, топ сериалов с худшими концовками и другие новости дня
Сегодня в 15:16

Утечка данных пользователей Start, топ сериалов с худшими концовками и другие новости дня

В открытом доступе оказались данные 43,9 млн зарегистрированных пользователей онлайн-кинотеатра Start, включая граждан России, Украины, Казахстана и Китая. В слитую базу попали имена, адреса электронных почт, пароли, IP-адреса и другая личная информация подписчиков платформы.

Против лидера якутской панк-группы Crispy Newspaper, активиста Айхала Аммосова, возбудили уголовное дело по статье о дискредитации ВС России. Вместе со своей подругой он пытался вывесить в центре Якутска баннер с надписью «Yakutian punk against war» (в переводе с английского «Якутский панк против войны»).

Издание «Холод» объявило о запуске англоязычной версии сайта. Пользователи твиттера теперь требуют сменить название Holod на Kholod, чтобы не возникало ассоциаций с голодомором.

Министры иностранных дел стран Евросоюза намерены приостановить действие соглашения об упрощении визового режима с Россией, узнал Financial Times. По данным издания, этот вопрос главы МИД обсудят 30 августа на встрече в Праге.

В Москве расширилась география дыма из‑за природных пожаров в Рязанской области. Из‑за смога ухудшилась видимость, жители некоторых районов жалуются на сильный запах гари.

Два американских военных корабля вошли в Тайваньский пролив впервые после визита Нэнси Пелоси на Тайвань. Китай привел войска в боевую готовность.

Американский производитель компьютеров и крупнейший поставщик серверов в Россию Dell ушел с российского рынка. Как оказалось, это произошло еще в середине августа.

С 30 августа российские перевозчики смогут выполнять более быстрые перелеты в Сочи, говорит источник ТАСС. Компаниям разрешат использовать часть закрытого воздушного пространства на юге России. Время в пути сократится примерно на 30 минут.

Гильдия менеджеров по локациям назвала номинантов своей ежегодной премии. Лучшие специалисты по подбору и подготовке мест для съемок оказались у сериалов «Наследники» и «Очень странные дела», а также у фильмов «Дом Gucci» и «Не время умирать».

Variety подготовил список сериалов с худшими финалами в истории. Туда попали «Клан Сопрано», «Игра престолов», «Остаться в живых», «Декстер» и еще 20 популярных шоу.

Джоан Роулинг рассказала, что сама не захотела сниматься в спецвыпуске, приуроченном к 20-летию ленты «Гарри Поттер и философский камень». По ее словам, речь там шла скорее о фильмах, чем о книгах.

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