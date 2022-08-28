Утечка данных пользователей Start, топ сериалов с худшими концовками и другие новости дня
В открытом доступе оказались данные 43,9 млн зарегистрированных пользователей онлайн-кинотеатра Start, включая граждан России, Украины, Казахстана и Китая. В слитую базу попали имена, адреса электронных почт, пароли, IP-адреса и другая личная информация подписчиков платформы.
Против лидера якутской панк-группы Crispy Newspaper, активиста Айхала Аммосова, возбудили уголовное дело по статье о дискредитации ВС России. Вместе со своей подругой он пытался вывесить в центре Якутска баннер с надписью «Yakutian punk against war» (в переводе с английского «Якутский панк против войны»).
Издание «Холод» объявило о запуске англоязычной версии сайта. Пользователи твиттера теперь требуют сменить название Holod на Kholod, чтобы не возникало ассоциаций с голодомором.
Министры иностранных дел стран Евросоюза намерены приостановить действие соглашения об упрощении визового режима с Россией, узнал Financial Times. По данным издания, этот вопрос главы МИД обсудят 30 августа на встрече в Праге.
В Москве расширилась география дыма из‑за природных пожаров в Рязанской области. Из‑за смога ухудшилась видимость, жители некоторых районов жалуются на сильный запах гари.
Два американских военных корабля вошли в Тайваньский пролив впервые после визита Нэнси Пелоси на Тайвань. Китай привел войска в боевую готовность.
Американский производитель компьютеров и крупнейший поставщик серверов в Россию Dell ушел с российского рынка. Как оказалось, это произошло еще в середине августа.
С 30 августа российские перевозчики смогут выполнять более быстрые перелеты в Сочи, говорит источник ТАСС. Компаниям разрешат использовать часть закрытого воздушного пространства на юге России. Время в пути сократится примерно на 30 минут.
Гильдия менеджеров по локациям назвала номинантов своей ежегодной премии. Лучшие специалисты по подбору и подготовке мест для съемок оказались у сериалов «Наследники» и «Очень странные дела», а также у фильмов «Дом Gucci» и «Не время умирать».
Variety подготовил список сериалов с худшими финалами в истории. Туда попали «Клан Сопрано», «Игра престолов», «Остаться в живых», «Декстер» и еще 20 популярных шоу.
Джоан Роулинг рассказала, что сама не захотела сниматься в спецвыпуске, приуроченном к 20-летию ленты «Гарри Поттер и философский камень». По ее словам, речь там шла скорее о фильмах, чем о книгах.