ТАСС: перелеты в Сочи станут быстрее с 30 августа

С 30 августа российские перевозчики смогут выполнять более быстрые перелеты в Сочи за счет использования части закрытого воздушного пространства на юге России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в одной из авиакомпаний.
Собеседник агентства называет такой маршрут «спрямленным». Он позволит сократить время в пути примерно на 30-35 минут.
Накануне РБК сообщил, что российские власти намерены обсудить сокращение времени авиаперелетов в Сочи и Турцию. По данным агентства, из закрытой после 24 февраля воздушной зоны на юге России планируют исключить маршрут шириной 10 километров.
Источники издания предположили, что время полета в аэропорт Сочи из московского Внуково сократится более чем на 20 минут, обратно — на 10 минут. Насколько может сократиться перелет в турецкие аэропорты, не уточняется.
Росавиация 24 февраля запретила полеты в ряд южных городов России. Это Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. С тех пор запрет неоднократно продлевался, эти авиаузлы остаются закрытыми.