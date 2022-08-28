FT: Евросоюз собирается приостановить соглашение об упрощении визового режима с Россией

Министры иностранных дел стран Евросоюза намерены приостановить действие соглашения об упрощении визового режима с Россией. Об этом узнала газета Financial Times от своих источников.

Это решат 30 августа на встрече в Праге. «Российским туристам неуместно прогуливаться по нашим городам, по нашим пристаням для яхт», — передает FT слова высокопоставленного чиновника ЕС.

Накануне появилась информация, что Германия и Франция в совместном заявлении призовут ЕС не ограничивать выдачу виз россиянам, не связанным с властями. Париж и Берлин считают, что ЕС должен продолжить выдавать визы российским студентам, художникам, ученым и специалистам, ссылаясь на «преобразующую силу непосредственного опыта жизни в демократической системе».

Если соглашение все же приостановят, то россиянам потребуется предоставить больше документов для получения визы, вырастут стоимость получения визы (с 35 до 80 евро) и срок ее оформления.

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