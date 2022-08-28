Джоан Роулинг объяснила, почему не захотела сниматься в спецвыпуске «Гарри Поттера»

Автор серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг, по которой снята популярная одноименная кинофраншиза, сама отказалась от съемок в спецвыпуске, приуроченному к 20-летию первого фильма. Об этом писательница рассказала ведущему радиостанции Virgin Radio Грэму Нортону, пишет Deadline.

«Меня попросили участвовать, но я решила, что не хочу этого делать», — заявила Роулинг.

Она объяснила свое решение тем, что в специальном выпуске речь шла больше о серии фильмов, чем о книгах. Джоан Роулинг добавила, что это абсолютно оправданно, ведь лента была посвящена годовщине кинофраншизы.

Премьера спецвыпуска под названием «Возвращение в Хогвартс» состоялась 1 января 2022 года. В нем появились Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт, Эмма Уотсон, Хелена Бонэм-Картер, Рэйф Файнс, Гэри Олдман, Имельда Стонтон, Том Фелтон и другие актеры, а также режиссер Крис Коламбус, поставивший первые две части франшизы.

Представитель Warner Bros. Том Ашхайм отмечал, что спецэпизод — это «дань уважения всем, чьих жизней коснулся этот культурный феномен» — и создателям «экстраординарной кинофраншизы», и ее «страстным поклонникам, которые поддерживают дух Волшебного мира и спустя 20 лет».